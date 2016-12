El Leicester salva un punto en los últimos 15 minutos

Google Plus

Tras dos partidos sin ganar, el Stoke recibía al Leicester en busca de un buen resultado. La expulsión de Vardy a la media hora de juego marcó el devenir del choque. Bojan y Allen adelantaron a los Potters en la primera mitad para dar toda la tranquilidad al cuadro local, pero Ulloa y Amartey remontaron en los minutos finales del encuentro.

La expulsión de Vardy desmonta el encuentro

Los hombres de Mark Hughes recibían a los actuales campeones con la necesidad de hacerse con la victoria para recuperar la senda del triunfo tras perder ante el Arsenal y empatar afrente al Southampton. Desde el primer minuto, juntando a algunos jugadores con buen manejo de balón, el Stoke consiguió ser el líder de la posesión, tranquilizar los instantes iniciales y permitirse la posibilidad de crear peligro desde las basculaciones.

Aunque la primera ocasión llegó con un disparo de Whelan que se marchó muy alto, fue Walters el que pudo hacer el gol en el minuto cinco de partido. Los Potters encontraron un espacio por el sector izquierdo de su ataque gracias un buen movimiento de Bojan, el español cedió a Allen dentro del área, que se giró y dejó el disparo dentro del área pequeña a Walters, que vio cómo su remate se estrellaba contra el pie de Schmeichel y terminaba por escaparse. El corner que provocó esta situación también causó peligro sobre la portería de los Foxes, que no acertaron a despejar en el primer palo Shawcross se quedó a unos centímetros de rematar cuando sólo Robert Huth se interponía entre él y la portería.

Fuchs y Diouf en la pugna por el balón. | Imagen: @LCFC

Pero el Leicester tenía que demostrar que la victoria ante el Manchester City no era flor de un día. Pocos minutos después, fue Jamie Vardy el que encontró un espacio a la contra para aparecer dentro del área y obligar a Grant a realizar la primera estirada del encuentro. Con los hombres de Ranieri en una posición más replegada, prácticamente encerrados en su propio campo, la velocidad de robo de Slimani y Vardy era la principal arma para equilibrar las posesiones locales.

Acomodados sobre el terreno de juego, los Foxes encontraron la clave para amenazar de nuevo la tranquilidad del Stoke. Andy King colocó un centro desde la izquierda en la cabeza de Huth, que ganó a su marca en el salto realizó un remate muy colocado que sacó Grant de nuevo. Ante estas tentativas, las armas de los de Hughes se quedaban en la combinación con el balón de Allen y Bojan además de la velocidad de Walters ante los centrales del Leicester.

Pese a unos primeros de vértigo, el encuentro bajó el ritmo. Los visitantes empezaron a ver que el Stoke no tenía tan claro lo que hacer con la pelota si Allen o Bojan no aparecían. Y los locales reconocieron que el sistema de su rival iba a prologarse en el tiempo, cerrando todos los espacios sencillos y obligando a jugar en largo. Con estas dos decisiones, el Leicester empezó a sentirse más cómodo, con más facilidad para mantener el balón en línea de centro del campo. Así, con un balón largo, Slimani se encontró su primera ocasión del partido, que detuvo el guardameta local.

Este gesto provocó una respuesta instantánea. Los Potters encontaron en la derecha un agujero, centraron al punto de penalti, Imbula prolongó para Bojan y el ex del Barcelona dribló en un primer momento para encontrarse con King, que despejó su remate cuando Schmeichel parecía vencido. Se convirtió de nuevo en un partido de velocidad más que de fútbol, con los dos equipos moviéndose con más soltura atacando desde el repliegue previo. De nuevo apareció el Leicester con una recuperación de Mahrez, que aguantó la pelota, la cedió para Vardy dentro del área y el inglés disparó sin pensarlo. Su remate tocó en un defensa antes de llegar a Grant, que se la sacó de encima como buenamente pudo.

Imbula busca controlar ante Andy King | Imagen: @LCFC

El ‘9’ de Ranieri fue el protagonista de la siguiente acción del partido y de una manera más relevante. Tras correr en la pugna con Glen Johnson, apareció Diouf para recibir el balón. Pero Vardy, lejos de parar su carrera, se lanzó al suelo con los dos pies por delante e impactando colateralmente con el hombre del Stoke. Este gesto, Pawson lo interpretó como un gesto antideportivo y le enseñó la cartulina roja. Así, con media hora de juego, los visitantes veían como se quedaban con un hombre menos en un partido que no estaba siendo agresivo ni duro. El cambio el guión encerró más a los jugadores del Leicester, que esperaban sólo con Islam Slimani arriba.

No acabaría aquí la mala fortuna de los Foxes. En el minuto 37, Bojan dribló dentro del área, llegó a línea de fondo y tras poner el centro, la pelota tocó en la mano de Danny Simpson. Craig Pawson determinó penalti, ya que el toque cortó por completo el envío del español, y amonestó al lateral derecho. Además, el propio Bojan se encargó de transformarlo tras sortear a Schmeichel en la pena máxima.

Esta nueva variante hizo reaccionar a los hombres de Ranieri, que se lanzaron en busca de un tanto de empate. Pero la inferioridad numérica y el poco acierto en el pase, limitaban a los visitantes. Mahrez trató de sorprender a Grant desde fuera del área, pero si intento fue en vano. La situación empezó a ser frustrante para el Leicester, que hicieron algunas entradas duras que fueron acompañadas de tarjetas amarillas para Slimani y King. Los visitantes necesitaban el descanso para plantear un nuevo partido.

Bojan escapa ante la mirada de Amartey. | Imagen: @LCFC

Sin embargo no terminaría aquí el primer tiempo. Tras un par de amarillas más, Glen Johnson provocó una falta cercana al pico del área. La puso él mismo en juego para Imbula, que estrelló el remate en el palo. Pero el rechace fue hacia Allen, que sólo, en el centro del área, empujó el balón a gol. Tras esta acción, terminó el primer tiempo, entre protestas de os hombres del Leicester al trío arbitral. Incluso Ranieri tuvo que ser apartado de ellos por Schmeichel para retirarse a los vestuarios.

El Leicester despertó y no fue demasiado tarde

La segunda mitad comenzó con un ritmo diferente. Con la ventaja en el marcador, los de Hughes empezaron a aprovechar los minutos para disfrutar con la pelota. Allen, Bojan y Diouf encontraban con relativa facilidad los espacios entre el centro del campo y la línea defensiva del Leicester, y así llegó la primera ocasión de la segunda mitad. Pieters recuperó en la izquierda, la dejó para Joe Allen, y el galés, tras una pared con Walters, disparó muy desviado.

Haber logrado dos goles en el primer tiempo también provocó un exceso de relajación en algunas situaciones defensivas. La debilidad defensiva de los dos centrales Potters, Shawcross y Martins Indi, permitió primero que se acercaran al campo rival, y después un lanzamiento de falta desde la frontal para un especialista como Riyad Mahrez, que no estuvo del todo acertado. Poco a poco, los Foxes querían tener un poco más de presencia de la que pudieron tener en el primer periodo y adelantaron las líneas lo suficiente para no dejar que los defensores del Stoke vivieran con comodidad. Sin embargo, los muchos problemas de los de Ranieri para cerrar huecos con un hombre menos, hacía que las basculaciones laterales mostraran sus costuras. Así, un centro desde la derecha, lo aprovechó Walters para elevarse sobre los defensas y rematar sobre la portería de Schmeichel. El danés solo podía lanzarse a por ella y despejarla con la mano. Casi sin provocarlo, los de Hughes habían vuelto a poner una marcha más en el encuentro.

King y Walters luchan por el balón. |Foto: @LCFC

Una arrancada de Mahrez desde su propio área fue la única solución que encontraron los Foxes en los primeros 15 minutos de la segunda parte para quitarse la presión de encima. Pero el argelino en solitario no tenía demasiado peligro, ya que la carrera era excesiva y sólo Albrighton llegó para dar una ayuda. El corner que obtuvieron dio lugar a otra decisión con polémica, ya que el colegiado no señaló, como todos los hombres del Leicester pidieron, mano de Martins Indi dentro del área tras el remate de Huth. Pero la jugada fue muy rápida y la situación de los jugadores no facilitó la labor de Craig Pawson.

De nuevo a balón parado, los de Ranieri aparecieron por el área de Grant. Una falta lateral y un córner pusieron en tensión al portero del Stoke, aunque ninguna de las dos jugadas terminó con un remate entre los tres palos que supusiera peligro. Los de Hughes, en ataque, se olvidaron de crear peligro. Sin ser capaces de internar en el área, el equipo local se limitaba a mover la pelota de lado a lado, pretendiendo demostrar control. Pero nada más lejos de la realidad. Con la entrada de Gray y Ulloa por Albrighton y Slimani, el Leicester buscó reaccionar.

Con solo tres minutos en el campo, mandaron un balón largo sobre Gray en la derecha, dribló a Indi en la banda y centró a Ulloa, que de cabeza superó a Granta. Este gol, como todo el partido, tuvo su punto de polémica, ya que Pieters salvó bajó palos el remate, pero el sistema detector de goles concedió el tercer tanto del choque. El cambio en el marcador volvió a mostrar los nervios del equipo de casa. El Stoke, que se vio muy superior durante 30 minutos en la segunda parte, volvió a temblar cuando la presión del Leicester aumentó. Para meter más pólvora, Musa ocupó el lugar de un malogrado Mahrez, con muy poca participación, en parte culpa de la orden defensiva de su equipo.

Albrighton avanza ante la mirada de Allen. |Foto: @LCFC

Con las variantes ofensivas de los Foxes, el encuentro cambió completamente. Se volcaron sobre el área de Grant sin que la sensación fuera de estar con un hombre menos. Las apariciones de Musa y Ulloa jugando por dentro y asociándose con certeza permitían crear peligro con muy poco fútbol. Además, Morgan se situó como delantero centro para aprovechar su altura. Y vaya si dio resultado. Fuchs centró desde la derecha, Amartey apareció en el segundo palo aprovechando la curva que ya traía el balón y puso la igualada a solo tres minutos del final. La debilidad defensiva del Stoke y las ganas del Leicester determinaron el partido y habían encerrado a los Potters en su área durante el último tramo del choque.

Pero contra lo que habían demostrado con anterioridad, los hombres del Stoke supieron manejar perfectamente el tiempo de empate. Mantenían la posesión, evitaban complicaciones en el pase, salvaban un punto después de perder dos. Así Pawson dio por terminado el encuentro en Stoke.

Mitad de la tabla para ambos

Con este empate, el Stoke sigue sin ganar y ya son tres jornadas consecutivas. Momentáneamente serán decimoprimeros, con 21 puntos y adelantando al Watford. Para el Leicester las cosas están más complicadas, ya que con las victorias de Boro, West Ham y Sunderland, se quedan a solo tres puntos del descenso, con 17.