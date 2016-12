Pochettino: "El año pasado también estábamos quintos"

Google Plus

Foto: Tottenham

Mucho más importante de lo que parece. El partido del domingo ante el Burnley podría constituir la segunda victoria consecutiva en la Premier League, un hecho que no se consigue desde el pasado mes de octubre, y que podría significar un antes y un después en la dinámica "Spurs". El técnico del conjunto londinense, Mauricio Pochettino, lo sabe mejor que nadie: "Va a ser un partido muy difícil porque ellos tienen una idea muy clara de cómo hay que jugar. Son fuertes física y mentalmente. Lo más importante va a ser refrescar nuestras opciones, y plantear un sistema que nos aporte ventaja contra ellos. Vamos a ver. Estamos tranquilos porque tenemos cuatro puntos más que el año pasado a estas alturas. Quizá estamos algo decepcionados por la eliminación en Champions League, pero hemos mejorado con respecto a la campaña anterior, eso está claro".

Uno de los temas más recurrentes de la rueda de prensa fue la posición de Eric Dier. El joven central/mediocentro/lateral inglés no ha determinado aún su posición dentro de un terreno de juego. Pero Pochettino no está preocupado: "Él tiene 22 años. Cuando eres joven, lo más importante es estar en el once inicial, da igual en qué posición. Tratar de mejorar, coger regularidad, e impresionar a los espectadores y al entrenador. Estamos muy contentos con él. Desde el primer minuto que ha estado aquí, ha sido un jugador muy importante para nosotoros. Siempre le recuerdo el gol que marcó en su debut. Ese día jugó de central y de lateral. La polivalencia para nosotros es vital".

La supremacía actual del Chelsea en la Premier también salió a la luz: "Respeto todas las opiniones. El Chelsea está en primer lugar por méritos propios jugando con tres jugadores atrás. No soy un Dios del fútbol como para decir si eso está bien o está mal. Solo hay una cosa clara. Que creen en lo que hacen. Y así es como están tan bien".