Guardiola lamenta la lesión de Gündogan y afronta ya el partido ante el Arsenal

Pep Guardiola en rueda de prensa | Foto: twitter @Mancity

Tras la victoria del pasado miércoles ante el Watford en el Estadio ciudad de Manchester, el Manchester City ultima ya los últimos detalles para tenerlo todo listo para enfrentarse al Arsenal. Tercer y cuarto clasificados se verán las caras en un duelo crucial para seguir en lo alto de la tabla y no perder la estela del imparable Chelsea de Conte.

Antes del partido, Guardiola ha atendido a los medios para hablar sobre diferentes temas. Ha comenzado hablando y confirmando la mala noticia que supone la grave lesión de Ilkay Gündogan: "Esto es así. Muy difícil para él. Estamos tristes, fue una lástima porque la entrada fue correcta; lo que ocurrió fue que no le acompañó la suerte. Lo vamos a echar mucho de menos. Se operará e intentará volver lo antes posible". Ante la baja de Gündogan, su puesto queda cubierto por jugadores como Fernandinho, Delph, y Toure Yaya. El problema es que Delph continúa lesionado, y Fernandinho sigue sancionado desde el partido contra el Chelsea. El mediocentro africano volverá a contar con una nueva oportunidad para reivindicarse: "Sabes que está jugando como realmente sabe, como lo hacía en el Barcelona. Al principio no jugó y todo el mundo sabe el motivo, pero nadie ha dudado nunca de su calidad. Cuando su condición física es correcta, puede hacerlo todo". Junto a él, también existen las opciones de jugar en esa posición, para Aleix García, Sané, e incluso De Bruyne.

Guardiola también ha aprovechado para avisar del peligro que tiene su rival de mañana: "Es un equipo que tiene mucha calidad, y que siempre compra los jugadores más adecuados para su estilo de juego. Son muy rápidos, y tienen mucho peligro tanto en ataque como en defensa. Son de los mejores equipos al contraataque, por lo que debemos estar atentos en todo momento". El Arsenal mejora cada año, y en casi todas las temporadas empieza a un gran nivel, pero siempre termina desinflándose y cayendo de la lucha por el título. Pep se ha declarado fan de Wenger, tanto por su carrera como por su estilo: "Es un grandísimo entrenador. Admiro la forma que intenta jugar, y sobre todo los jugadores que compra. Es un experto en descubrir joyas muy jóvenes. Tengo mucho respeto por toda su carrera".

Gol de Silva en la victoria del City ante el Watford | Foto: twitter @ManCity

A parte de hablar de la lesión de Gündogan, que le tendrá apartado entre cuatro y seis meses de los terrenos de juego, el técnico de 'los citizens' ha comentado las diferentes situaciones que viven Zabaleta y Claudio Bravo. El defensor, vive un momento dulce ya que es uno de los jugadores que mejor está rindiendo, y de los que más tiempo lleva en el equipo: "Conozco perfectamente la relación entre Zabaleta y la afición. Siempre puedes contar con él. Sus molestias en el tobillo parecen ya no estar, así que esperemos contar con él para mañana". Respecto al guardameta titular, se especula con una posible salida a la que Guardiola ha querido ser tajante: "No leo demasiado los papeles, Twitters e Instagrams. No me interesa".

Finalmente, Pep Guardiola ha vuelto a hablar con la prensa sobre uno de los temas que se están volviendo tópicos en la ciudad de Manchester. Tras el comienzo irregular del equipo, Guardiola ha sido cuestionado, pero más aún por el juego que le caracteriza. El técnico ya aseguró que no iba a cambiar su estilo de juego, y que necesitaba tiempo para que las cosas saliesen. De hecho puso el ejemplo del tiempo que tardó Ferguson en ganar su primer título con el Manchester United. En esta ocasión, Guardiola ha vuelto a insistir en lo mismo: "Estoy aquí porque gano. Para ganar algo necesitas tiempo. Trato de mejorar al equipo, pero necesito más tiempo. Estoy aquí para aprender". A pesar de las críticas que recibe, el técnico ha asegurado que la gente de la ciudad le saluda y tiene un buen trato con él: "Cuando paseo, los aficionados y la gente de la ciudad es muy amable. Debemos de mejorar y jugar bien para que se queden apoyándonos hasta el final del partido".

No cabe duda de que el duelo de mañana entre City y Arsenal, será crucial para el futuro de ambos equipos, e incluso también para la reputación de Guardiola en la ciudad de Manchester. Tiene la oportunidad de reivindicarse con una victoria ante un equipo aspirante al título. Ambos equipos saltarán al campo con todas las armas posibles, para no perder de vista al Chelsea que con la victoria de hoy, se ha colocado con 43 puntos a nueve de sus seguidores. Más alicientes si caben para que el encuentro de mañana sea uno de los más importantes de la temporada. En partidos así, terminan decidiéndose los campeonatos.