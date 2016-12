Previa Manchester City - Arsenal: el primer Guardiola contra Wenger en Premier League

Google Plus

Ocho encuentros han disputado Guardiola y Wenger entre sí con un balance favorable al técnico de Santpedor: cuatro victorias por tan solo dos del alsaciano. Este duelo inédito en la Premier League acoge su primera ocasión este domingo en el Etihad Stadium, ya que todas las anteriores han ocurrido en Champions League. Es por esto que el técnico del Arsenal está loco por demostrar que el catalán no le tiene comida la moral y recuperarse de este modo de la derrota cosechada la pasada jornada en casa frente al Everton.

Y es que parecía que este año el Arsenal iba en serio a por el título, era el único que estaba aguantando el tipo frente a un Chelsea que acumula una racha de once victorias consecutivas y al que superó en su primer duelo directo de la temporada con claridad. Pero esa derrota que anteriormente se comentaba ha dejado a nueve puntos a los Blues, por lo que una victoria frente al Manchester City sería un gran golpe sobre la mesa para dejar claro que este no es el Arsenal que se desinfla, si no que es un nuevo equipo que aspira a todo.

En el frente local, los Citizens parece que están consiguiendo recuperarse de ese bache de resultados y la victoria entre semana frente al Watford puede ser un punto de partida para volver a meter miedo como al inicio de la temporada. Se enfrentan a un rival directo y al que a través de la victoria podrían superar, además de asestarles un golpe directo a la moral que podría ser determinante a la hora de establecer las expectativas sobre el título. Por ahora solo ha conseguido ganar a uno de los principales rivales por el título, el Manchester United, así que el Arsenal podría ser una gran víctima para demostrar que en los duelos directos este City no flojea.

El factor Gündogan

A pesar de volver a la senda de la victoria, el City ha recibido una de las peores noticias que podía esperar esta semana. Ilkay Gündogan ha caído lesionado y se perderá toda la temporada, lo que significa que Pep Guardiola pierde a su principal referencia en la medular y el hombre que se estaba destapando como factor diferencial en esta primera mitad de la campaña. Con cinco goles y dos asistencias en su tintero, estaba demostrando ser también decisivo de cara al resultado. Pero por encima de todo el equipo flotaba a su alrededor, era el comandante en cada ataque y el jefe de la creación de juego.

Pero la vida continúa y Guardiola tendrá que encontrar un recambio de garantías para que las funciones que el turco-alemán desempeñaba no queden desamparadas. En ese sentido David Silva y Kevin De Bruyne tendrán que doblar su presencia sobre el campo y ganar, aún más, peso creativo. Tanto el español como el belga son, probablemente, los jugadores con más calidad de la plantilla Citizen, por lo que su paso adelante no debería ser una sorpresa.

Fe ciega en Alexis

Si hablamos de jugadores diferenciales, uno de los que más lo está siendo esta temporada es Alexis Sánchez. El chileno es el líder de este Arsenal y Arsène Wenger y todos los Gunners saben que gran parte de sus opciones de esta temporada pasan por los pies del delantero sudamericano. Es por ello que ante el City se espera una nueva gran actuación de Alexis y, sin duda alguna, será la punta de lanza del equipo londinense en el Etihad. Con 12 goles es uno de los máximos realizadores de la competición y, ante el flojo rendimiento de la zaga que está dejando palpable en lo que va de temporada el conjunto de Guardiola, será un gran quebradero de cabeza para el aparato defensivo Citizen.

En el otro lado de la moneda, Xhaka y Coquelin dejaron una imagen bastante pobre en el último encuentro frente al Everton. En esta ocasión librarán una batalla aún más complicada ante los Fernando, Touré o Silva, por lo que la mejora del doble pivote que previsiblemente formará Wenger se antoja más que necesaria. La exhibición a la contra de los hombres ofensivos del Everton ha dejado una opción más que abierta a Guardiola, suponiendo que hombres rápidos como Sterling e Iheanacho serán de la partida, si vuelven a producirse tantos errores a la hora de salir con el balón por los hombres de Wenger.

Dominio Gunner en los últimos cinco partidos

Los antecedentes a este encuentro dejan en buen lugar al Arsenal ya que en los últimos cinco partidos que han jugado estos dos equipos, los Gunners no conocen la derrota. Tres empates y dos derrotas es el balance con el que llega el Manchester City a esta cita. Concretando en los últimos tres, los Citizens solo han conseguido empatar en su estadio en el encuentro que disputaron la pasada temporada a dos goles. Los de Pellegrini se adelantaron hasta en dos ocasiones pero finalmente el equipo de Arsène Wenger consiguió empatar.

Pero las dos últimas veces que se habían enfrentado antes de ese encuentro el resultado fue favorable para los londinenses. Primero el 18 de enero de 2015 Cazorla y Giroud conquistaban el Etihad para firmar la victoria por 0-2. Después, la temporada pasada en el Emirates, los Gunners aguantaron el último empujón de los visitantes y vencieron por 2-1 con tantos de Walcott y, de nuevo, Giroud.

Temporada Local Resultado Visitante 2015/2016 Man. City 2-2 Arsenal 2015/2016 Arsenal 2-1 Man. City 2014/2015 Man. City 0-2 Arsenal 2014/2015 Arsenal 2-2 Man. City 2013/2014 Arsenal 1-1 Man. City

¿Podrá el City hacer perder al Arsenal al descanso?

Dentro de la gran racha que ha establecido el Arsenal en este inicio de temporada de encuentros sin conocer la derrota, hay un factor que podía ser clave; ningún rival ha conseguido ir por delante en el marcador al descanso. En 16 encuentros que llevamos de Premier League, el equipo de Wenger ha ido ganando en siete ocasiones y empatando en nueve. Guardiola tendrá un gran reto por delante ya que, a partir de este dato, se puede demostrar que el Arsenal es uno de los mejores equipos defensivos de esta temporada.

Además el entrenador catalán tendrá que afrontar otra amenaza que, probablemente, salga desde el banquillo. Olivier Giroud ha conseguido marcar al menos un gol en los últimos cuatro partidos frente al Manchester City. Por lo que, si en algún momento las cosas fuesen mal para el Arsenal, Wenger siempre podrá contar desde el banquillo con este comodín. Lo que sí promete este duelo son goles ya que en los últimos seis encuentros de Premier League entre ellos se han producido 24 tantos, una media de cuatro por partido.

Guardiola avisa del peligro a la contra del Arsenal mientras que Wenger espera verse recompensado ante los Citizens

Pep Guardiola sabe que enfrente va a tener un rival muy complicado sobre todo por su poderío a la contra. “El Arsenal tiene mucha calidad, sobre todo tiene varios jugadores muy rápidos y defienden muy bien así que hay que tener mucho cuidado con su contrataque”, avisaba el técnico de Santpedor.

Arsène Wenger se centró más en lo ocurrido en el último partido frente al Everton en el que vio truncada su racha de invicto. “Pienso que hicimos un buen partido contra ellos pero no fuimos recompensados, queremos que llegue el encuentro frente al City para responder de la misma forma con un resultado positivo”, afirmó el entrenador francés.

Martin Atkinson arbitrará el duelo

El colegiado de Bradford Martin Atkinson se encargará de dirigir el encuentro entre el Manchester City y el Arsenal. El árbitro de reputada experiencia que arbitra en Premier League desde 2005 y desde 2006 se encuentra en el grupo selecto de la FIFA. Este año ha dirigido por primera vez un encuentro de Eurocopa, así que se encuentra en el momento más dulce de su carrera.

Atkinson ha arbitrado en más ocasiones al Arsenal que al City, siendo los londinenses al equipo que más tarjetas rojas ha señalado de los dos con tres en total por dos a los Citizens. Su récord con los Gunners es de 23 victorias, nueve empates y 13 derrotas mientras que con el equipo de Pep Guardiola es de 20 victorias, seis empates y 11 derrotas.

Convocatorias Manchester City – Arsenal

Pep Guardiola tendrá que afrontar la baja de Ilkay Gündogan como se comentó más arriba, pero además tampoco podrá contar con Vincent Kompany, Fabian Delph, Sergio Agüero y Fernandinho. Su convocatoria para el encuentro es la siguiente: Bravo, Caballero, Gunn, Zabaleta, Navas, Stones, Adarabioyo, Otamendi, Nolito, Kolarov, Garcia, Fernando, Clichy, Touré, Sagna, Silva, Sané, Sterling, Garcia, De Bruyne, Maffeo, Iheanacho, Tasende.

No solo Guardiola tendrá que lidiar con las bajas. La enfermería del Emirates también tiene trabajo y Wenger no tendrá a su disposición a Ramsey, Akpom, Debuchy, Mertesacker, Mustafi, Welbeck y Cazorla. Los hombres convocados para el partido son: Cech, Ospina, Martínez, Bellerín, Jenkinson, Gibbs, Monreal, Holding, Gabriel, Koscielny, Elneny, Xhaka, Coquelin, Iwobi, Reine-Adélaïde, Walcott, Özil, Oxlade-Chamberlain, Sanogo, Giroud, Pérez, Alexis Sánchez.

