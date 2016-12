Walter Mazzarri: "No me ha gustado nada el partido de hoy"

Google Plus

Malas sensaciones para el Watford y enfado de su entrenador. Foto: Watford FC

En oposición al Sunderland, malas noticias para el Watford. Los "Hornets" esperaban más de su visita al Stadium of Light. Los de Mazzarri no han sabido materializar sus ocasiones en la primera mitad del encuentro y lo han terminado pagando. Carbón para un Watford que suma una nueva derrota antes de las fiestas navideñas.

La sensación en Watford es agridulce, empezaron bien pero no supieron aprovecharlo. Foto: Watford FC

"Nosotros le hemos dado los tres puntos al Sunderland" Tras declarar en rueda de prensa posterior al partido, se ha podido ver a un Mazzarri enfadado con la derrota de su equipo frente al Sunderland; no ha sido tanto el juego lo que preocupaba al italiano sino las ocasiones erradas por sus jugadores, y es que "cuando fallas tanto lo acabas lamentando", ha dicho el entrenador del Watford. Y de hecho, así ha sido, los locales han sabido aprovechar las pocas ocasiones que han creado y cuatro minutos antes del descanso, por medio de Patrick Van Aanholt, han conseguido los tres puntos. Por lo tanto, ya es la cuarta derrota fuera de casa de los "Hornets" en Premier League.

Sin embargo, Walter Mazzarri no puede culpar a sus jugadores por los fallos, pues se han encontrado con un portero que está en auténtico estado de gracia y va progresando de forma espectacular; sí, Jordan Pickford, el joven guardameta ha sido hoy un quebradero de cabeza para la delantera rival. De hecho, Nordin Amrabat ha estado a punto de marcar en los dos primeros minutos, pero el guardameta inglés lo ha evitado con una sublime parada. Miguel Britos también la ha tenido de cabeza pero nuevamente Pickford ha aparecido para evitar las alegrías visitantes.

En la segunda parte, se vio a un Sunderland más agresivo. Foto: Watford FC

"No estoy preocupado, simplemente tenemos que mejorar el ataque" "Estoy muy enfadado porque hemos cometido errores propios. Nosotros le hemos dado los tres puntos al Sunderland. Estoy enfadado porque no hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido, que no han sido pocas precisamente. Y luego, como suele pasar, hemos terminado pagando por las ocasiones erradas. Es algo en lo que tenemos que trabajar", ha declarado Mazzarri a SkySports.

La cuarta derrota del Watford en cinco partidos deja a los "Hornets" en décimo segunda posición antes de navidad. Esto es noticia porque el equipo ha estado en la mitad superior de la tabla la mayoría de la primera parte de la temporada. A pesar de este pequeño bajón, Walter insiste en que aquí nadie va a bajar los brazos, es sólo mejorar el ataque y volverán los buenos resultados.

"No estoy preocupado, pero en fútbol necesitas marcar y para eso hay que aprovechar las ocasiones. No estoy preocupado, tenemos que continuar jugando", ha añadido el italiano.

Seguidamente, Walter ha sido preguntado por qué tipo de cambios necesita hacer para cambiar la dinámica del equipo, el entrenador del Watford no ha querido contestar y se ha limitado a decir: "no quiero decirlo ahora. Primero tengo que hablar con mis jugadores".

Los próximos dos partidos de los "Hornets" son: Crystal Palace en el 'Boxing Day' y Tottenham Hotspur en año nuevo.