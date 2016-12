Claude Puel: "Será un partido entretenido"

Claude Puel en rueda de prensa. Foto: Southampton FC

Southampton y Bournemouth llegan al partido con igualdad máxima en la clasificación, por lo que Puel aseguró que se podrá ver un gran partido, el francés aprovechó para elogiar a su rival y la filosofía con la que trabajan, “Para cada posición tienen un buen jugador, lo cual es muy importante en la filosofía del club; en el Southampton también intentamos trabajar de esta forma”.

Claude Puel también quiso hablar sobre la reciente rivalidad entre ambos equipos, debido a la proximidad de las ciudades, por lo que habrá un buen ambiente durante el juego, el cual ganará en intensidad.

El técnico del Southampton tendrá que afrontar la baja de Oriol Romeu, hasta ahora uno de los fijos en cada alineación saint. El español está sancionado tras recibir la quinta amarilla que conlleva suspensión durante el último partido de los saints; aunque estaba siendo clave hasta el momento, Puel no se mostró excesivamente preocupado, viendo el lado postivo ya que el español podrá descansar esta jornada. Sobre el posible sustituto de Romeu en el once, Claude Puel no quiso dar pistas, diciendo que aún no había tomado la decisión, sin embargo comentó que dispone de muchas posibilidades diferentes, “tenemos distintas posibilidades, ya que varios jugadores han mejorado y se han desarrollado, así que ya veremos”, dijo un Puel precavido.

Este será el último partido antes de un merecido descanso para los saints, quienes acumulan un gran número de partidos a sus espaldas. Claude Puel habló sobre la experiencia que esta competición continua va a aportar a muchos de los jugadores, ya que la gran mayoría no estaban acostumbrados a tener un partido cada tres días. “Tres días de descanso para los jugadores tras el partido serán importantes, y no sólo a nivel físico, sino para pasar tiempo con sus familias”, dijo el entrenador saint sobre los días libres que tendrán sus jugadores y cómo podrán aprovecharlo.