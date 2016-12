Pardew: "Mi equipo no está obteniendo lo que se merece"

Alan Pardew, en el banquillo del Selhurst Park. Foto: Getty Images

"Mi equipo no está obteniendo los resultados que se merece realmente y eso va a cambiar, lo aseguro. Este ha sido el partido más difícil de la temporada para nuestros delanteros, estaban muy aislados. Creo que tocamos muy bien el balón en el medio del campo, pero a la hora de buscar el último pase fue donde tuvimos problemas debido a su gran defensa. Zaha estuvo muy solo y apenas sin oportunidades", ha dicho Alan Pardew tras la derrota ante el Chelsea en su propio estadio.

El entrenador de Wimbledon se ha mostrado muy decepcionado: "una vez que encajamos el gol de Costa fue muy difícil. Mis hombres hicieron un gran partido". Pardew sabe que ha perdido una gran cantidad de puntos por la mínima, incluso en el descuento. El Crystal Palace se queda a un solo punto del descenso tras la 17ª jornada.

Con respecto a la actuación de los jugadores del Chelsea, alabó a dos hombres de la plantilla de Conte: "ellos no cometen apenas errores. Por ejemplo, Kanté recordó a su campaña en el Leicester City campeón. No dejó pasar ningún balón que pasaba cerca suya. Por otro lado, la actuación de Azpilicueta fue muy buena. Hizo el papel de su compañero Cesc en el centro del gol, pero no nos extraña porque es un jugador que atesora una gran calidad". El ex jugador del Osasuna fue nombrado como el mejor del partido.

El Chelsea suma su undécima victoria consecutiva, estando a tan solo tres del record que estableció el Arsenal en 2002. A la espera de conocer los resultados de la jornada, el equipo londinense aventaja en 13 puntos al United de Mourinho, que todavía no ha dicho su última palabra. La competición descansará hasta el famoso boxing day -26 de diciembre-, cuando el Crystal Palace visite al Watford y el Chelsea reciba al Bournemouth.