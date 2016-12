Ronald Koeman: "En un derbi la clasificación da igual". Foto: Everton

Este lunes se celebra el primer derbi de Merseyside de la temporada, Toffees frente a Reds, en Goodison Park. La primera vez que se enfrenta Koeman a Kloop como técnico del Everton.

Koeman en su último partido frente a Kloop. Foto: Michael Steele.

Ya se habían visto las caras la temporada pasada, cuando el técnico holandés era el manager del Southampton, en aquella ocasión, el equipo de Koeman se iba al descanso perdiendo por dos goles a cero. Ese parido acababa con una épica remontada que indicaba el resultado del tres a dos. Dicho partido fue muy polémico dado a que Koeman no pudo contener la alegría por el resultado y a Kloop no le gustó nada lo que ocurrió. Un año después de aquel partido ha vuelto a sentarse en una rueda de prensa y ha comentado cómo ve a su equipo frente al derbi de mañana.

“En aquella ocasión no me pude contener, siempre he sido una persona muy expresiva en mi vida diaria, no voy a cambiarlo tampoco en el terreno de juego, aunque siempre intento mantenerme callado. Pero era para estar muy contento, nos fuimos perdiendo el partido al descanso y acabamos llevándonos la victoria. Era algo que tenía que celebrar”. También añadió que para el futbol es muy bueno el expresar las emociones: “Aquí en la Premier League hay técnicos muy expresivos, y eso es algo muy bueno. Mourinho, Conte, Kloop e incluso yo, estas cosas hacen que tu equipo y afición reaccionen, y créeme cuando estas en el campo y ves a tu técnico animar es un gran soplo de aliento para un jugador”.

Duncan Ferguson anotó su primer gol como jugador del Everton al Liverpool. Foto:Colin Lane.

Un periodista de preguntó que como iba a gestionar los nervios ante su primer derbi de Merseyside: “Como jugador he vivido derbis en Holanda y España y como técnico también he vivido grandes partidos, pero siempre viene bien algún consejo. Estos consejos los he recibido de Duncan Fergunson, el jugador escoces, me ha comentado que la clave de un derbi así es controlar las emociones desde el principio hasta el último minuto”.

Para zanjar el tema del partido y centrarse en sus jugadores comentó que la posición de la tabla en partidos así da igual: “Ellos llegan mejor que nosotros pero en partidos así da igual. Somos fuertes en Goodison Park y debemos seguir así, una derrota sería un duro golpe, pelearemos por los tres puntos”.

Después ha empezado a analizar a su equipo: “Llegamos bien, la victoria del otro día ha sido una gran subida de autoestima, lo merecíamos y lo obtuvimos”. Añadió también que: “El martes fue operado Bolasie y todo fue bien, ya nos hemos quitado el miedo de cómo podía salir todo. Ahora estamos más liberados”.

Renovados. Foto:Everton.

Para finalizar la rueda de prensa se pronunció sobre la renovación de: Barry, Baines y Holgate y sobre el debut de Dominic Calvert-Lewin en la jornada anterior frente al Arsenal: “Son jugadores muy importantes para nosotros, son tanto futuro como pasado de la plantilla y creemos en crear un bloque joven pero con la ayuda de jugadores con experiencia. Por ello estoy muy contento por su renovación”. Y sobre Dominic Calvert-Lewin: “Ya había pensado en darle minutos en otros partidos ya que lleva varias semanas entrenando con el primer equipo. Pero surgió el otro día frente al Arsenal, si sigue en esta línea seguirá disfrutando de minutos y se convertirá en un jugador importante para el Everton”. Después de despidió de los medios presentes y abandonó la rueda de prensa.