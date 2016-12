El Southampton domina el sur

Google Plus

Southampton y Bournemouth llegaban igualados en la clasificación, muy cerca de los puestos europeos, por lo que el vencedor del duelo del sur se colocaría en una buena posición en la lucha por la Europa League, y aunque la primer mitad demostró la igualdad entre los dos conjuntos, Puel supo romper este igualado desarrollo del choque con un cambio durante el descanso. Tras la primera mitad los saints no dieron opciones a su rival y Jay Rodríguez decidió con dos tantos, uno de ellos de gran calidad.

Primera mitad muy pareja

Los locales se adelantaron con un tempranero gol de Aké, ante un Southampton que salió más tarde al campo que su rival. Los de Puel apenas pusieron resistencia durante los primeros 10 minutos de encuentro, y el resultado pudo ser peor, ya que, tras el gol en el minuto cinco en un córner, Forster salvó el segundo cinco minutos más tarde en un disparo potente pero centrado.

Aké celebra el gol inicial | Foto: Premier League

Tras este inicio con el dominio por parte del equipo de Eddie Howe, el peso del juego cambio de lado, y esto se produjo gracias a la reacción que provocó Ryan Bertrand sobre sus compañeros. El lateral inglés consiguió la igualada en el minuto 14, con una internada por la banda izquierda, en la que, tras dos recortes a los defensas del Bournemouth, acabó cruzando el balón al antiguo meta saint, Artur Boruc, que nada pudo hacer ante el remate.

Bertrand celebra el tanto del empate | Foto: Premier League

Este tanto despertó a los saints, que hasta el momento no habían aparecido, y el juego comenzó a salir de las botas de los de Puel, jugadores como Clasie y Hojbjerg comenzaron a tener peso en el juego y poco tardó el equipo en crear nuevas ocasiones. Apenas 10 minutos después del gol pudo llegar el 1-2, pero el centro raso desde la derecha no pudo rematarlo nadie, aunque el peligro no pasó hasta que la defensa del Bournemouth despejó el esférico, que se encontraba muy cerca de la línea de gol.

Puel acierta en el descanso

Harrison Reed debutaba como titular en liga esta temporada, esto venía de la mano de su reciente renovación con el Southampton, sin embargo, su impacto en el juego no fue muy destacado durante el primer tiempo y el técnico francés decidió sustituirle, dando entrada a Steven Davis, quien acabaría siendo decisivo en el resultado final.

Los saints salieron muy enchufados tras el descanso, presionando muy arriba a los de Howe y robando balones en zonas muy comprometidas para la defensa rival. Con esta situación el gol de los visitantes parecía inminente, y así fue. El recién entrado Davis consiguió realizar una pared con Sofiane Boufal en la frontal del área, el norirlandés le cedió el balón al argenlino y este, con un taconazo, dejó a Davis solo tras la defensa rival, ya en la línea de fondo, Steven Davis vio a Jay Rodríguez cerca de la meta de Boruc y le puso un gran balón para que el delantero inglés marcara a placer. Sólo habían pasado dos minutos desde la reanudación y el Southampton ya se había adelantado en el marcador.

Jay Rodríguez adelanta al Southampton | Foto: Premier League

Con este tempranero gol el Bournemouth se descompuso y las pérdidas de balón se hicieron habituales; de esta forma pudo llegar el tercer gol, ya que Jay Rodríguez robó un balón cerca del córner tras una buena presión, sin embargo, tras encarar a Boruc, no pudo superarle. A partir de este momento el equipo entrenado por Eddie Howe apenas llevó peligro al campo rival, y las ocasiones de los saints se sucedían con cierta frecuencia, aunque sin llegar a tratarse de un asedio.

Un sustituto para Austin

Charlie Austin, máximo goleador saint en lo que va de temporada, no podrá volver a jugar en al menos tres meses, debido a la lesión que sufrió en su hombro hace unas semanas. Esto se convirtió en un gran problema para Puel, que debía encontrar un hombre que supliera al inglés durante su ausencia, este problema además era más grave al observar las cifras goleadoras del Southampton.

Sin embargo, cuando no parecía esperarlo, ha podido encontrar la solución. Jay Rodríguez sale del partido ante el Bournemouth reforzado con los dos goles conseguidos, decisivos para el resultado final. El delantero inglés, que también ha sufrido mucho las lesiones durante los últimos años, realizó un gran partido, consiguiendo dos goles en momentos clave del choque. El primero en la reanudación y el de la sentencia cuando el partido entraba en los momentos decisivos.

Boruc no consigue detener el disparo de Jay Rodríguez | Foto: Premier League

Si el primero de los goles vino de una gran combinación de Steven Davis, el segundo fue todo obra de Jay, que cazó un balón que estaba botando en la frontal del área, se dio media vuelta, y con una volea excepcional, superó a Artur Boruc, mandando el esférico a la escuadra. Con esto se decidía el partido y el Southampton se llevaba los tres puntos en su visita al Vitality Stadium.