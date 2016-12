Bob Bradley: "No me voy a ir a pesar de la derrota"

A Bradley se le pudo ver muy activo durante el partido. Foto: Swansea AFC

Bob Bradley salió ayer a hablar para los medios de comunicación tras la derrota (3-0) de su equipo frente al Middlesbrough de Aitor Karanka. Al norteamericano se le vio presionado pero aun así insistió en que no considera dejar el club incluso después de la derrota de su equipo en el Riverside Stadium, que deja a los "Swans" en penúltima posición antes de Navidad.

"Me gusta el grupo el club, no me voy a ir, sabía lo que había antes de venir" Dos tantos de Alvaro Negredo en la primera mitad y otro de Marten de Roon en el minuto 58 fueron suficientes para alejar al "Boro" de la última posición y dejar al Swansea, que ya lleva dos derrotas seguidas tras la derrota (3-1) frente al West Brom, empatado a puntos con ell Hull City.

El Swansea es un equipo que sufre fuera de casa y eso hace que el entrenador Bradley tenga que modificar el planteamiento cuando su equipo juega en campo rival. No obstante, el entrenador de los "Jacks" espera que los partidos de casa le den la oportunidad al equipo de darle la vuelta a la temporada.

Leroy Fer y Martin De Roon peleando un ballón dividido. Foto: Swansea City AFC

"Cada día vengo motivado y he repetido muchas veces que me gusta el grupo de jugadores que tengo, me encanta el club y es un reto", dijo el entrenador. "Cuando vine aqui ya sabía en lo que me estaba metiendo y ahora no me voy a hechar atrás", añadió Bradley.

"Por lo tanto, tengo un reto y es que el equipo se salve y que todos los demás acaben hartos de nosotros por lo correosos que podamos ser. Hay que luchar juntos. Yo me pongo presión a mi mismo para ver si podemos hacer que el equipo sea más fuerte y luche por más puntos, continuaré haciendo esto", siguió diciendo el norteamericano.

Sin embargo para Bradley, que substituyó a Francesco Guidolin a principios de octubre, la derrota en Riverside fue un caso de déjà vu; sus jugadores empezaron muy bien antes de encajar el primer gol en el minuto 18 de partido.

"No podemos perdonar tanto porque al final lo acabamos pagando" "La misma historia, hemos tenido un par de partidos donde hemos empezado de forma positiva y no hemos creado suficientes ocasiones, creyendo que iban a llegar. Es lo de siempre, cuando concedes, como en el segundo gol que viene de una pérdida y después tenemos que hacer penalti, pues el rival aprovecha y te mata", dijo el entrenador del Swansea. "No puedes ir a otros campos para perder puntos por ti mismo. Empezamos bien pero el gol de ellos nos ha hundido, cosa que nos pasa a menudo", añadió.

Calum Chambers frente a Routledge. Foto: Middlesbrough FC

Respecto al penalti, hubo un poco de controversia respecto a la validez del mismo. Bradley y los locales dudaron porque antes se había cometido falta sobre un jugador del Swansea.

"Jay Fulton sigue el balón, nuestros jugadores creen que va a tirar a puerta pero él se mete hacia adentro y una vez más resolvemos la situación de una manera muy pobre", opinó Bob sobre el penalti.

Después de la derrota ante el Middlesbroug, el Swansea se enfrenta en casa contra el West Ham United y el Bournemouth, dos partidos vitales para la lucha por no descender, según el norteamericano

"Todo pasa por el trabajo diario y los resultados, por lo que los dos próximos partidos en el Liberty, en casa, son muy importantes", finalizó diciendo Bob Bradley.