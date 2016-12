Jurgen Klopp: "La victoria del Liverpool es merecida"

Google Plus

El Liverpool consiguió ayer una importantísima victoria ante el rival de la ciudad, el Everton. Los "Reds" se llevaron el partido tras un gol de Mané en el minuto 94 de partido. Victoria muy merecida según dijo su entrenador anoche y que sirve para ponerse en segunda clasificación, otra vez en la lucha por la Premier League.

"La victoria es justa, tuvimos más ocasiones que ellos y por suerte hemos conseguido el gol" El tanto conseguido por Sadio Mané puso de manifiesto la diferencia entre los dos equipos en Goodison Park. La victoria es moral por lo que significa ganar en el "Derbi" y también por ponerse segundo a seis puntos del Chelsea de Mario Conte.

El Everton fue mejor en la primera parte y tuvo las ocasiones pero los de Klopp mejoraron tras el descanso y empezó a dominar el partido, teniendo la mayoría de las ocasiones hasta que Sturridge inició una magnífica jugada individual que se estrelló en el palo para que Mané marcara con el rebote y se llevara la victoria a Anfield.

El entrenador del Liverpool no tuvo duda alguna en afirmar que su equipo fue el justo vencedor del partido y así lo dijo tras el encuentro.

"Disfrutar igual no es la palabra adecuada, ha sido intenso y estoy muy contento después del partido", empezó diciendo el alemán. "Ha sido una victoria merecida en un partido complicado. Mira la reacción de los aficionados, obviamente también estaban contentos. Lo de hoy, es lo mejor que se puede hacer en noches como estas", añadió.

"No hemos dado muchas ocasiones al rival, no recuerdo ninguna oportunidad clara del Everton y eso es increíble porque hagas lo que hagas en un partido tienes que respetar al rival y lo que quiere hacer", dijo en segundo lugar Klopp, a lo que matizó: "El plan del Everton era hacer un fútbol más agresivo y es por eso que nos hicieron sufrir en la primera parte, sobretodo en el hombre a hombre en el centro del campo. Podríamos haberlo hecho mejor pero es dificil adaptarte a algo así tan rápido.

Refiriéndose al trabajo que tiene el equipo por delante Klopp opinó que "el equipo en dos o tres meses sabrá reaccionar mejor a situaciones como las de hoy, igual la semana que viene, pero hoy no nos vamos sorprendidos de algo que sabíamos".

"Tienes que mover el balón y hacer que ellos corran, es así como ellos perderán solidez y tu podrás conectar balones y buenas jugadas. De hecho, es lo que hemos practicado en la segunda parte dell partido y nos ha ido mucho mejor. Hemos hecho un fútbol rápido creando más ocasiones y ha faltado marcar el gol antes. Sin embargo, sigo pensando que la victoria es merecidísima", siguió diciendo el entrenador "Red".

El alemán tuvo palabras de agradecimiento para todos sus jugadores después del partido y les agradeció el esfuerzo realizado: "He visto muchos ganadores en el partido. Daniel, necesitabamos alguien que chutara all palo para que Sadio marcara. Todos los demás y Firmino que pese a no haber jugado bien hoy es importante para nosotros".

Sin embargo, lo que Klopp agradeció más fue la capacidad de su equipo para ganar sin hacer un partido brillante.

"Si solo ganas los partidos en los días brilllantes, entonces no ganas muchos partidos. Hoy ha sido una batalla para la cual estábamos preparados y estamos muy contentos por ello", dijo Jurgen.

"Estoy muy contento ya que ahora estamos con 37 puntos, tres más que antes de empezar el partido y seguimos en buen camino", finalizó diciendo Jurgen Klopp.