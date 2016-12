Jay Rodriguez: "Sienta bien hacer dos goles"

Rodriguez celebra el tanto con sus compañeros. Foto: Southampton

Jay Rodriguez se ha encontrado una oportunidad de redimirse caída del cielo, y es que la lesión de Charlie Austin le ha supuesto una ocasión inigualable para demostrar que ha recuperado su mejor versión tras esa baja que le mantuvo meses lejos de los terrenos de juego.

En 2012 Rodriguez hizo 24 goles con los Saints y de momento ha tenido que vivir a la sombra de Austin: "Voy a cada sesión de entrenamiento con la esperanza de jugar y sabiendo que el trabajo duro termina por tener recompensa. Nunca me estresé con mís actuaciones porque entendía que estaba dando el máximo dentro de mis posibilidades, siempre hay margen de mejora, pero estaba bien. Quiero marcar en cada partido pero de momento quiero seguir sin lesiones y anotar todos los que pueda".

Los futbolistas del Southampton, felices con el doblete de Rodriguez. Foto: Southampton

"Sienta muy bien marcar dos goles y que sirvan para conseguir la victoria. El Bournemouth fue un gran rival y sabíamos que sería un encuentro muy duro porque juegan muy bien, pero por suerte supimos pararles. Trabajamos duro juntos como equipo y por suerte el momento del empate fue vital para nosotros", analizó tras el encuentro.

"No pude dormir tras el partido, demasiada adrenalina" Además el delantero quiso explicar sus sensaciones tras regresar a ser importante para el Southampton y dijo: "No pude dormir tras el partido, había demasiada adrenalina por la victoria y por volver a estar celebrando con los compañeros. Esta sensación es algo que echas mucho de menos cuando estás lesionado o no juegas demasiado y es muy bonito recuperarlo. Estoy un poco cansado, eso sí". "El segundo gol fue importante porque nos sirvió para matar el partido y tuve la suerte de que el balón me quedó muy bien colocado y tras girarme entró por la escuadra", explicó.

En estos momentos de vuelta a los primeros planos, Rodriguez no quiso olvidarse de la gente que le ha apoyado en los duros momentos vividos estos años: "Tengo un grupo de gente muy buena a mi alreadedor, mi familia, mis mejores amigos, gente que siempre me han dado todo el cariño y apoyo jugase o no jugase, marcase o no marcase. Por eso no estaba demasiado molesto cuando las cosas no iban tan bien porque me siento muy afortunado por tener todo lo que tengo".