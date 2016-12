Google Plus

Sin navidad 'Hammer' | Foto: Sky Sports

El entrenador del West Ham United ha decidido no celebrar la navidad este año, al menos de momento. Y es que el croata, cree conveniente centrarse en los complicados partidos que enfrentará su equipo en el Boxing Day, partidos que se celebran durante los días de 26 de diciembre y 27 del mismo mes, además de las dos jornadas siguientes que le enfrentaran al Swansea City, al actual campeón, el Leicester City de Claudio Ranieri y al Manchester City.

Con esto, Bilic busca cerrar el mes de diciembre de la misma forma que ha disputado la mayoría de los partidos en este último mes del año. El equipo londinense comenzó el mes perdiendo por 1-5 frente al Arsenal, un mal comienzo de mes que se ha visto mejorado gracias al empate ante el Liverpool en Anfield y la victoria de las últimas semanas ante el Burnley el Hull City. El croata quiere que su equipo siga sumando puntos antes de dar por finalizado el año 2016, y seguir alejado de los puestos de descenso a la Championship, para lo que será vital los enfrentamientos frente a los “Foxes” y frente a los “Swans”

Ante esta medida, el estratega declaró que no es una prohibición a celebrar: “No tiene nada de malo ir a por unas cervezas tras el partido, quiero que los jugadores se relajen y disfruten sus vidas. Yo mismo saldré con el cuerpo técnico, pero no ahora, no habrá fiesta de navidad, podemos hacerla en enero o en febrero, cuando hayamos hecho nuestro trabajo. Seguro disfrutamos más”

El club Hammer mantiene una distancia de cinco puntos sobre la quema del descenso, una ventaja que puede verse ampliada con los encuentros ante rivales directos ya mencionados previamente. Una oportunidad para la que el técnico quiere la completa concentración de sus jugadores para vencer a los rivales directos, y a los no tan directos, como son los citizens, el primer partido del año para los de Londres.