El que la sigue la consigue

Liverpool : Mignolet; Clyne, Lovren, Klavan, Milner; Henderson, Wijnaldum; Mane (Leiva, min. 90), Lallana (Can, min. 82), Firmino; Origi (Sturridge, min. 82).

Hoy lunes se disputaba el partido número 227 entre el Liverpool y el Everto, el de hoy se disputaba el Goodison Park.

El equipo local, los Toffees, llegaban al partido tras conseguir una victoria la jornada pasada frente al Arsenal. Pero con un nivel de juego bastante mediocre, los resultados no estaban acompañando y la semana pasada parecía que podían encontrar un estilo de juego.

Los visitantes, los Reds, se enfrentaban a este derbi, terceros en liga. El equipo dirigido por Jürgen Klopp llegaba al partido en la parte alta de la clasificación con el objetivo de llevarse la victoria para seguir al acecho del Chelsea, que es el actual líder de la Premier League.

La primera parte se puede bautizar como la de mucho ruido y pocas nueces. Se notaba desde el primero hasta el último de que es es un partido de dos equipos de la misma ciudad.

Foto: Liverpool.

Los primeros quince minutos han transcurrido con un dominio del balón que no era claro. El que más intención ponía era el Everton, el equipo de Ronald Koeman, estaba gestionando muy bien el robar para salir en tromba. En cambio el Liverpool se mostraba muy impreciso en sus pases y juego. Jugaban en correr hacia portería y nada más. Cuando se cumplían los treinta minutos el partido seguía igual, con el empate a cero, ahora bien, el Everton empezaba a desaparecer del partido y solo se nutría de las subidas rápidas de Ross Barkley y los balones aéreos a Lukaku que no podía controlar y repartir. Ahora el Liverpool se mostraba más dominador en la posesión y en el juego aunque seguía sin crear una ocasión clara pero al menos intentaba llegar a portería. Antes de que finalizará la primera parte, los Reds, se decantaban aún más como líderes del partido, ahora empezaban a llegar a la portería rival y a realizar los primeros disparos. Ahora más que nunca el Everton desaparecía del partido, conseguía robar pero luego no podía hacer nada más.

Llegado el descanso habían dos cosas claras, la primera era que el Everton había intentando hacerse dueño del partido en los primeros minutos y luego seguir gestionándolo con una buena defensa para atacar. Y que el Liverpool quería proponer más pero que cuando llegaba arriba le podían más los ganas de llegar lo antes posible a portería que el gestionar para llegar con más claridad.

Foto: Liverpool.

Con el comienzo de la segunda parte todo ha seguido igual, desde el minuto cuarenta y cinco hasta el final del partido el Liverpool ha sido amo y señor del encuentro. En los primeros quince minutos el equipo Red combinaba para llegar al área, Henderson se había vestido de director de orquesta y ha empezado a repartir de un lado a otro para llegar al área. A todo esto el Everton solo defendía y le rifaba balones a Lukaku, pero insuficiente. Cuando sobrepasábamos la hora de juego los cambios hechos por Klopp y los realizados por Koeman indicaban las intenciones de los clubes. El Liverpool iba a por el partido y el Everton a defenderlo con uñas y dientes. Los últimos quince minutos han sido un asedio continuo del equipo Red, ha sido muy difícil ver al Everton sobrepasar la línea de mediocampo me atrevería a decir que lo máximo que han logrado ha sido sobrepasarla en tres ocasiones. Pero el gol no ha querido llegar, hasta los minutos de añadido. Con anterioridad o bien el portero o bien algún defensa acababan despejando el balón. Pero el fútbol que es muy justo le ha dado el gol en el minuto noventa y cuatro con un gol de Mané.

Foto: Everton.

Terminado el encuentro se sacan conclusiones de ambos equipos: el Liverpool echa mucho de menos a Coutinho en partidos como el de hoy busca a alguien que sepa acelerar o parar el ataque, a ello hay que sumar que hoy no han estado finos de cara al gol. Puede que hayan pagado caro la falta de juego de la primera parte. Aún así se llevan el partido. Luego el Everton que sigue falto de juego colectivo, solo consigue hacer algo cuando tienen el dominio del balón cuando no lo poseen solo saben defender y a día de hoy es lo que los mantiene en un mediocre nivel de juego, deben mejorar mucho.

El enfado de Jürgen Klopp

El técnico alemán se ha mostrado todo el primero tiempo con gesto serio y abroncando a sus jugadores. Siempre intentado corregir los errores de sus jugadores. Sus indicaciones eran claras, controlar el esférico y buscar las ocasiones con cabeza y sentido. Pero sus jugadores estaban haciendo todo lo contrario, cada vez que recibían el balón en tres cuartos de campo, fuera el que fuera, arrancaba en dirección hacia la portería sin esperar a sus compañeros y estos ya llegarían arriba. Este tipo de juego ha dado lugar a que la primera ocasión de peligro Red llegará en el minuto treinta y siete.

Foto: Liverpool.

En la segunda mitad todo ha sido lo contrario, se ha visto claramente que Klopp los ha abroncado en el vestuario. Se han pasado todo el segundo tiempo controlando el balón, buscando apoyos, tirando desmarques en busca de la ocasión que les diera la victoria. Ahora sí que estaba más tranquilo Klopp.