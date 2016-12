Rowett tras su despido: "Cada uno hace lo que quiere con su club"

Rowett en un encuentro con el Birmigham. Foto: Birmingham City

El mundo del fútbol se tomó con sorpresa el despido de Gary Rowett del Birmingham City, un joven y prometedor técnico que tenía a los Blues en séptima posición en la tabla.

El nuevo conglomerado de accionistas chinos decidió entregarle el equipo al poco experimentado Gianfranco Zola en una decisión más extraña aún y Rowett no ha tardado en romper su silencio, aunque no ha criticado a los Blues como muchos esperaban. "Me metieron en una habitación y me dieron la noticia. Lo hicieron cara a cara y no tengo problema alguno con ello, cada uno hace lo que quiere con su club de fútbol. Me dieron la oportunidad de hablar con mis jugadores y mi cuerpo técnico y explicarles la situación antes que nadie. Así pasó y fue una sorpresa para todos", recordó el técnico.

"Lo hicieron de una manera digna" "No puedo quejarme porque lo hicieron de una manera digna y cuando una puerta se cierra otra se abre. Estas cosas pasan en el mundo del fútbol y tienes que intentar rebotar lo antes posible y verlo de manera positiva", explicó con calma Rowett.

Rowett durante su etapa con el Burton Albion. Foto: Justin Setterfield

Zola tuvo unas palabras de apoyo hacia su compañero y predecesor en el cargo y aseguró que le espera un gran futuro por delante pues ha hecho un gran trabajo con el Birmingham, y el técnico de 42 años ya ha recibido alguna propuesta que otra. "A la mañana siguiente recibí un par de llamadas de telefono. Si algo aparece que sea realmente atractivo empezaría mañana mismo porque realmente no es una de esas situaciones en las que necesite un descanso", analizó.

"No me importa la liga y no tengo prisa por volver" "No necesito parar pero es verdad que es agradable poder aparterse un poco de este mundillo y poder revisar y analizar algunas cosas", dijo Rowett.

Al ser cuestionado por el tipo de club que busca para dar el siguiente paso, no quiso limitarse y aseguró: "No me importa la liga. Por supuesto que me gustaría entrenar al más alto nivel, pero la verdad es que disfruté cada minuto que pasé en League Two con el Burton Albion así que no me voy a limitar. Si llega la oferta adecuada, perfecto, y sino, seré paciente".