Payet le hace un guiño al Arsenal

Foto: Premier League

Luego de gran temporada pasada con el West Ham, rematada con una espectacular Eurocopa en Francia, a Dimitri Payet le salieron muchas novias, pretendientes y demás, sin embargo el francés prefirió mantenerse fiel al equipo londinense que le dio la oportunidad de explotar en la Premier League y donde se hizo famoso por sus espectaculares goles que lo llevaron a la órbita de la selección francesa.

Sin embargo a mitad de la actual temporada, campaña en la que el West Ham se encuentra en una racha de resultados adversos, el mediocampista ex Olympique de Marsella afirmó que “sería divertido” jugar bajo las órdenes de Arsène Wenger en otro de los equipos de la capital de Inglatera, el Arsenal FC.

Los Gunners son uno de los equipos que mejor fútbol practica en Inglaterra y Payet es uno de los admiradores del juego de los de Wenger y afirmó a la RMC que “cuando usted los ve jugar, como un jugador técnico, usted podría solamente divertirse en ese equipo”, aunque también dejó claro que está concentrado en resolver la situación del West Ham que se encuentra en zona de descenso.

"Echo de menos la Liga de Campeones, tengo algunos grandes años por delante y quiero disfrutarlos jugando en competiciones importantes”, declaró Payet, dejando claro que jugar en la máxima competencia a nivel de clubes del mundo es algo importante para él y la situación actual del equipo dirigido por Slaven Bilic no es la más acorde con las aspiraciones del ex jugador del Lille.

En la misma entrevista el jugador galo aseguró que está dando todo por el West Ham para que se salga de la mala situación, sin embargo también aseguró que no le cerrará la puerta a ninguna opción. "Mi entrenador entiende que la situación actual no me conviene y haré las preguntas en el momento adecuado", cerró Payet.