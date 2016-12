Sean Dyche: "El Tottenham debería haber acabado con diez"

Google Plus

Sissoko en el momento que recibe la amarilla. Foto: Premier League

Polémica en White Hart Line. Partido igualado a uno entre Tottenham y Burnley. Segunda mitad. Balón dividido al que llega en primer lugar Ward, y es arrollado posteriormente por Sissoko. El árbitro enseña la cartulina amarilla al francés, y en la jugada posterior, Danny Rose anota el segundo tanto de los "Spurs". Sam Dyche no se lo podía creere: "Esa jugada ha sido crucial. Estábamos muy bien en ese momento y creo que hemos mejorado muchísimo con respecto a nuestro rendimiento fuera de casa. Se han visto un montón de cosas y ahora es cuando vamos a empezar a crecer fuera de Turf Moor. Estoy seguro".

El Burnley se adelantó en el marcado a los veinte minutos de partido, gracias a un gol de Barnes. No obstante, Alli empataría diez minutos después, y la jugada clave del encuentro se produjo a falta un cuarto de hora para el final: "Nos pusimos por delante contra uno de los equipos mas "top" de la Premier League. Y es frustrante ver cómo todo el trabajo realizado, no ha servido de nada por una decisión arbitral. No quiero seguir hablando de ello, pero es una entrada muy fea de Sissoko y él tenía que haberse ido expulsado".

Pero Sean Dyche está muy orgulloso de los suyos. Y eso ni un árbitro se lo puede quitar: "Estamos mejorando mucho. Merecimos algo más contra el West Ham y aquí también. Hemos jugado contra dos grandes plantillas, y estamos escalando en confianza y aptitudes. Sobre todo en las primeras partes. El problema es que estamos sufriendo algunas controversias en los momentos claves del partido, y eso muhas veces no lo podemos remediar".

El próximo partido del Burnley será en casa ante el Boro de Aitor Karanka, un rival directo por la salvación. Habrá que esperar a ver si son capaces de conseguir los tres puntos.