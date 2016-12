Tammy Abraham: "Conte me da la esperanza de tener una oportunidad en el Chelsea"

Abraham celebrando un gol en Craven Cottage | Foto: Getty Images

Tammy Abraham se ha convertido en una de las sensaciones del año en Inglaterra pues el joven delantero apenas acaba de cumplir 19 años y ya suma 13 tantos en todas las competiciones.

Su cesión al Bristol City el último día del mercado de fichajes veraniego parecía algo apresurada pero derribó la puerta de la titularidad a base de goles, algo que le sirvió para debutar también con la selección inglesa sub-21 y lo hizo de la única manera que sabe, marcando. Hizo dos de los cinco tantos de su equipo al combinado de Bosnia declaró estar siguiendo al pie de la letras los consejos que le llegan desde Londres, y no ha tardado en volver a lanzarle un guiño a Antonio Conte.

Abraham lleva 10 tantos en Championship y es el quinto máximo realizador "Conte está muy interesado en los jóvenes y hablamos en el tour de pretemporada", dijo el delantero. "Me está dando muchos consejos tácticos, hablamos de como encontrar las áreas del terreno de juego donde pueda encontrar gol más fácilmente y como adaptarme a diferentes situaciones", explicó Abraham en una entrevista.

Abraham consiguió dos UEFA's Youth League con el Chelsea. Foto: Getty Images

Abraham hizo 74 goles en 98 encuentros con el equipo juvenil del Chelsea en las últimas dos temporadas antes de poner rumbo a Championship, y por ello espera poder gozar de una oportunidad en su retorno a Stamford Bridge.

"Conte me da la esperanza de poder tener algún día una oportunidad cuando vuelva al Chelsea. Me motiva mucho saber que tienes el apoyo de lagente importante y que son conscientes de lo que estás hacendo. Siempre te da confianza y te hace salir a por todas para tratar de rendir al 100%", afirmó.

"Tengo ganas de aprender de Costa. Es uno de los mejores delanteros del mundo" Sin embargo Abraham sabe que no será fácil y que la competencia con los Blues es máxima: "Allá donde vayas vas a tener competencia, es algo con lo que tienes que lidiar, pero cuando das todo lo que tienes no se te puede pedir más". Además espera que siendo tan joven el rodearse de arietes como los del Chelsea pueda ayudarle a progresar: "Tengo muchas ganas de aprender de esos jugadores con los que competiré. Diego Costa lo está haciendo muy bien y es sin duda alguna uno de los mejores delanteros del mundo así que quiero ver lo que puede añadir a mi juego".

De momento le tocará seguir goleando en la división de plata los próximos seis meses, un reto que no es para nada sencillo y que no todos los jóvenes prometedores han conseguido superar: "No es fácil porque tienes que adaptar tu juego al fútbol de la división. Se trata de saber descansar fuera del terreno de juego y entender que todo afecta a tu juego, es una buena experiencia pero un reto muy duro aunque me ha dado fé en mí mismo".

Abraham con el Bristol City. Foto: EMPICS

Por último no quiso olvidarse del sueño de cualquier futbolista nacido en las islas, llegar a debutar con los Tres Leones, aunque entiende que debe ir paso a paso. "Mi deseo es poder jugar y establecerme en la Premier League. Ahora estoy con Inglaterra sub-21 que es solo un peldaño por debajo del equipo absoluto y quiero siguer haciendo goles para algún día poder ser llamado con ellos", finalizó diciendo Abraham.