Wagner confirma ofertas de la Bundesliga pero seguirá en el Huddersfield Town

Wagner con su premio a técnico del mes en Championship | Foto: Huddersfield Town

Hace poco más de un año nadie conocía a David Wagner más allá de como el asistente de Jürgen Klopp y en su primer trabajo en solitario al cargo del Huddersfield Town está haciendo auténticos milagros.

Con un presupuesto reducido para fichajes el alemán tiene a los Terriers en cuarta posición en puestos de play-offs de ascenso a la Premier League y se codea con poderosos como el Brighton o el Reading y supera a candidatos al título como al Derby County, al Sheffield Wednesday, al Aston Villa y al Norwich City. Precisamente hace unos días los de Yorkshire superaron a los Canaries en un duelo directo que supuso la primera victoria en Carrow Road del Huddersfield Town desde 1969, algo que llenó de orgullo a Wagner.

Wagner celebrando una victoria de los Terriers. Foto: Huddersfield Town

Su experiencia en Alemania y buen hacer este curso en Championship ha llamado la atención de muchos equipos en la Bundesliga, algunos de ellos de perfil tan alto como el Wolfsburgo, y Wagner ha tenido que salir al paso emitiendo un comunicado en la página web oficial del club.

"No me puedo quedar callado ante estos rumores"

"Aunque creo que yo no debería ser la noticia y no me creo todas las historias que salen a la luz no puedo quedarme callado ante estos rumores''.

Es verdad que ha habido interés de algunos equipos de la Bundesliga y es porque han visto lo bien que nos ha ido desde que empezamos juntos el camino en el Huddersfield Town hace doce meses. Es importante para mí aclarar que solo estoy centrado en progresar con este equipo. Queremos seguir creciendo y terminar lo que de momento ha sido una gran temporada convirtiéndolo en algo memorable con estos jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Les pido a nuestros seguidores que sigan animándonos como hasta ahora empezando por el encuentro ante el Nottingham Forest en Boxing Day. ¡Vamos a crear algo especial aquí!".

Wagner celebra un triunfo con Ward. Foto: Huddersfield Town

El presidente del club también participó en el comunicado y lo hizo para sacar pecho al mismo tiempo que envió un mensaje a la prensa alemana diciendo:

"El Huddersfield Town no será un equipo del nivel de la Bundesliga o tendrá jugadores en competiciones europeas, aunque que nadie se lleve al engaño, estamos muy orgullosos de nuestra historia y legado.

"David se merece todas las alabanzas recibidas"

Quizá algunos de nuestros colegas en Alemania no han entendido esto teniendo en cuenta el tono de algunos artículos publicados en las últimas 48 horas. No permitimos que se juegue con nosotros ni se saquen las cosas de contexto. Tenemos valores y siempre nos actuamos en la mejor manera posible, algo que por lo visto hasta ahora no se puede decir del resto de los clubes.

Creemos que el compromiso de David con el club está más que claro y ya ha rechazado muchas ofertas de la Bundesliga, algunas de ellas muy, muy, muy recientemente.

David es un mánager extraordinario y se merece todas las alabanzas recibidas porque es el primer entrenador del Huddersfield Town en recibir ofertas atractivas desde los días de Lee Clark. En ese sentido debemos admitir que es muy refrescante tener un entrenador que tantos otros desean.

Sin embaro no se puede cuestionar su compromiso con el club y aunque entendemos que estas especulaciones pueden preocupar a nuestros seguidores y futbolistas queremos ser lo más claros en este asunto.

Llegará el día en que David decida pasar página y en ese caso podrá entrenar en el equipo del mundo que él decida, pero ese día aún no ha llegado. Estamos a mitad de camino en la que ha sido una temporada muy especial para nosotros y espero que todos en el club, incluidos los aficionados, puedan centrar sus energías en disfrutar de nuestro fútbol y seguir apoyando al equipo".

El mensaje de Dean Hoyle es claro: David Wagner no se mueve. Ahora queda esperar a ver cuanto tiempo puede resistir el alemán en Yorkshire los cantos de sirena de una de las mejores ligas del mundo.