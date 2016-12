El Millwall se lleva el derbi del sur de Londres

Morrson hizo dos de los goles de su equipo | Foto: Millwall

La rivalidad entre Millwall y Charlton Athletic va más allá de lo meramente futbolístico y es que los seguidores de los Lions son sin comparación alguna, los más pasionales del país.

El equipo se hundió en League One hace unos años y desde entonces la posibilidad de disputar duelos de tanta rivalidad ante el Charlton, el Crystal Palace o el West Ham se ha diluido, pero al caer en desgracia los Addicks han podido volver a competir en el tercer escalón del fúbtol inglés.

Tras la destitución de Russell Slade el pasado mes de noviembre, el Charlton decidió contratar a Karl Robinson, ex técnico del MK Dons que sin embargo no consiguió sacar nada positivo de este derbi disputado en la noche del miércoles. El Milwall se impuso por 3-1 en The Dean con un formidable Steve Morison, autor de dos de los tantos de los suyos en un duelo al que ambos equipos llegaban con los mismos puntos.

Morison ha hecho once goles esta temporada Aiden O'Brien abrió el marcador a los 40 minutos tras un gan centro de Cummings para que poco después, el veterano internacional galés sentenciase el encuentro con una magnífica volea dentro del área tras un pase largo de Williams.

Morison hizo dos tantos ante el Charlton. Foto: Millwall

Ya en la segunda mitad los chicos de Robinson salieron con ganas de cambiar el resultado y el "delantero del millón de libras", Nicky Ajose, sería quien recortase distancias desde el costado derecho. El partido volvía a estar vivo en The Den, no podían dejar escapar esos tres importantes puntos.

De nuevo Morison en el 60' y tras revolverse en el área como el auténtico killer que es, batió a Phillips para hacer el definitivo 3-1 y concederle a sus aficionados el derecho a presumir en los próximos días en el sur de Londres.

Este resultado deja al Milwall con 31 puntos a cuatro de los puestos de playoffs, mientras el Charlton queda con 28, siete por encima del descenso en una de las categorías más apretadas del país.

Las reacciones de los entrenadores

Neil Harris se mostró muy satisfecho con la actuación de los suyos en un duelo tan importante y reconoció sobre todo para los 15000 aficionados que se dieron cita en la fría noche del miércoles en The Den. "Los chicos estuvieron fantásticos con tres magníficos goles. Steve estuvo extraordinario al igual que Lee Gregory. En estos momentos tenemos los mismos puntos que el año pasado a estas alturas (cuando disputaron los playoffs de ascenso) y eso nos da esperanzas", explicó el técnico.

"El Millwall es famoso por sus segundas vueltas, este año no será diferente" "En este equipo somos famososo por hacer unas grandes segundas vueltas y este año no será diferente aunque no queremos tomarlo por algo hecho. Tenemos que seguir trabajando pero no cabe duda que nos da confianza y fe en lo que estamos haciendo, y lo que es más importante, se la da a nuestros seguidores", dijo orgulloso el técnico de los Lions.

Jackson lucha un balón con un futbolista del Millwall. Foto: Millwall

Por su parte Karl Robinson que sigue sin conseguir la victoria desde su llegada a The Valley dijo: "Cuando pierdes ante tu rival te das cuenta que no puedes caer más bajo, siempre es difícil. Si soy honesto creo que estuvo disputado, sobre todo en la primera mitad y en la segunda fue terrible porque cometimos demasiados errores así que tenemos que hacer lo que podamos durante el mes de diciembre y traer futboistas nuevos en enero, hay que cambiar muchas cosas".