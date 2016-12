Willian: "Con este nuevo sistema tenemos más libertad en ataque"

Willian celebrando un tanto esta temporada. Foto: Premier League

Willian comienza su cuarta temporada en el Chelsea y lo hace tras haber recibido el curso pasado el galardón al mejor futbolista del año, algo que no pudo ir acompañado de las buenas actuaciones del equipo.

Con Antonio Conte ha tardado en encontrar su sitio en el once inicial pues el nuevo sistema 3-4-3 comenzó a dar resultados con Victor Moses en el costado derecho y Pedro en la punta de ataque, aunque la acumulación de partidos y lesiones le están dando de nuevo la oportunidad de brillar.

"Los entrenamientos son mucho más duros" "Hemos cambiado un poco, ahora tenemos más libertad en ataque, tengo más opciones a la hora de jugar y puedo moverme por dentro y por fuera, puedo incluso caer al costado izquierdo y creo que es mucho mejor. Jugadores como Hazard, Diego Costa y yo disfrutamos más con este nuevo sistema donde podemos movernos libremente en ataque", explicó el brasileño. Otra de las cosas que ha cambiado con Antonio Conte es la dureza de los entrenamientos, aunque la palabra más utilizada es intensidad: "Son mucho más duros, son intensos porque le gusta mucho trabajar y entrenar. En ocasiones tenemos dos horas completas de duro entrenamiento pero siempre orientado al plan que nos ayudará a ganar en el partido en cuestión, tenemos que creer en él y en el plan".

Willian en un entrenamiento con Conte. Foto: Getty Images

"La forma en la que entrenamos nos hace llegar con más confianza a los partidos porque corremos y presionamos al rival desde el principio. Con cada partido que ganas la confianza se hace mayor y sigue creciendo, el objetivo es creer en tus compañeros y seguir trabajando así, todos juntos, y con un poco de suerte tendremos otra temporada exitosa", analizó el extremo.

A la hora de entender los motivos de la buena temporada de los Blues también cabe destacar el no jugar competición europea: "Tenemos semanas enteras para preparar los partidos aunque no hay descanso alguno. Echamos muchos de menos la Champions League, es lo mejor que hay y estamos trabajando duro para volver cuanto antes".

"Estoy muy feliz en el Chelsea, espero seguir aquí muchos años" De cara al futuro, Willian no tiene duda alguna, desea seguir en Londres mucho tiempo y además repasó sus comienzos en Ucrania, algo que se le hizo muy complicado. "Aquí estoy muy feliz, mi familia está adaptada a Londres y a mí me gusta mucho jugar para el Chelsea así que espero poder seguir aquí muchos años, creo que lo mejor en mi carrera está aún por llegar", dijo con ilusión. "Mi llegada a Europa no fue sencilla, pasé de vivir en Brasil a encontrarme con -25 grados en un pequeño pueblo llamado Donetsk. El clima, el lenguaje...fue todo muy complicado aunque mi familia me acompañó y tuve la suerte de contar con muchos compañeros brasileños como Fernandinho o Douglas Costa", recordó.

Willian celebrando su tanto al Burnley. Foto: Premier League

Este año Willian ya suma tres goles y una asistencia, lejos aún de los magníficos números del curso pasado donde hizo once tantos y diez asistencias en los 49 partidos disputados, aunque la sensación a final de temporada fue agridulce. "Estaba muy contento porque mis actuaciones en el terreno de juego fueron muy buenas pero el equipo no iba en la misma dirección. Siempre intento hacerlo lo mejor que puedo sobre el césped y este año espero poder mejorar aún más, y por suerte este año el equipo está mucho mejor y estamos jugando con mucha confianza", finalizó diciendo el 22 de los Blues.