Januzaj es el arma secreta de David Moyes

Adnan Januzaj durante un compromiso del Sunderland / Foto: Getty Images

El Sunderland FC se encuentra actualmente en zona de descenso con tan sólo cuatro victorias en las 17 fechas que han transcurrido en la Premier League, sin embargo para su entrenador, el escocés David Moyes, en el joven belga Adnan Januzaj tienen el jugador que necesitan para ganar los partidos que los alejen de los fantasmas del descenso.

A pesar de que el ex jugador del Manchester United ha disputado 11 compromisos en la primera división de Inglaterra en lo que va de temporada y aún no ha logrado marcar ningún gol, Moyes no duda en que él es el jugador que necesitan. “Es capaz de ganar juegos. Aún no lo está haciendo, pero creo que lo hará”, aseguró el antiguo director técnico de la Real Sociedad.

Cabe recordar que Januzaj hizo su debut profesional en los Red Devils de la mano de David Moyes y gracias a esto es la inmensa confianza que le tiene el escocés, quien no dudó en reconocer que cuando el futbolista cedido por el Manchester United tome confianza en su juego, será una constante amenaza para los porteros rivales.

Los jugadores que han contribuido con goles para las victorias del equipo en la campaña actual han sido Victor Anichebe y Jermain Defoe, sin embargo el entrenador del Sunderland insiste en que la fórmula para la salvación es que Adnan Januzaj despierte en su fútbol, aunque el zurdo nunca haya sido un mediocampista con mucho gol, pues la mayor cantidad que ha logrado en una campaña de Premier League fueron los cuatro goles en 27 encuentros que disputó en su temporada de debut con el Manchester United.

"Necesito a Adnan, Fabio Borini, Victor y Jermain, esos son los jugadores que necesitan conseguir los goles. Tenemos que detenerlos en el otro extremo, pero esos son los que necesitamos para conseguir goles”, sentenció el dirigente del Sunderland.