Gabriel Jesus rechazó mucho dinero para jugar en el Manchester City

Gabriel Jesus (Fotografía: Getty Images South America)

El joven delantero brasileño se unirá en enero del próximo año al Manchester City proveniente del Palmeiras , el flamante fichaje de los ciudadanos costó 27,000 libras y cuando se consultó sobre el tema se mostró muy emocionado: “Al comienzo no quise revelar ningún detalle ni el nombre del club. Tomé la decisión de unirme al City con mi agente y mi familia puesto que considere muchas cosas, realmente aprecié el proyecto y estoy muy contento. El club es el reflejo de una ciudad ubicada en un país con mucha tradición por el fútbol”.

Con respecto a la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de Pep Guardiola: “No puedo negar trabajar con él, me ayudó con mi decisión y es indescriptible el buen concepto que tiene sobre mí. Eso no es suficiente, quiero ayudar al equipo y demostrar que no se equivocó al respaldarme”.

Pese a su corta edad y falta de experiencia en Europa, Gabriel Jesus insiste en que podrá adaptarse rápidamente a los desafíos de la Premier League: “Me gusta definirme como un luchador en el campo, siempre estoy dispuesto a asumir nuevos retos y estoy convencido que esta nueva experiencia me ayudará a dar el salto cualitativo en mi carrera profesional”.

Gabriel Jesus tiene todas las condiciones como para consolidarse en el fútbol mundial, en el presente año ganó la medalla de oro con la selección brasileña en los Juegos Olímpicos Río 2016 y fue promovido a la absoluta. En la fecha FIFA de noviembre, anotó un gol ante Perú en Lima. Además se consagró campeón con Palmeiras en el campeonato brasileño Serie A. Algunos aficionados al fútbol nos preguntamos ¿Gabriel Jesus podrá suplir las falencias ofensivas del Manchester City? En este maravilloso deporte todo es relativo, aunque la gran mayoría estamos convencidos que destacará en la máxima categoría del fútbol inglés.