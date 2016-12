Pickford: "No tenemos que ir con miedo al partido contra el United"

Google Plus

Foto: Premier League

El Sunderland sigue su escalada. A pesar de que hace tan solo un mes estaban "descendidos", los "black cats" han sabido resurgir de las tinieblas y ahora encaran el objetivo de superar al Crystal Palace, el equipo que marca el descenso a la Championship y que recientemente ha despedido a su entrenador, Alan Pardew. Uno de los artífices de la racha del conjunto de David Moyes, es, sin duda alguna, Jordan Pickford. El que para muchos está siendo el mejor portero de la competición hasta el momento, no ha parado en todo el año de realizar paradas, estiradas, voladas, y muchas cosas más que han mantenido a la escuadra del Stadium of Light en pie. Es un portero que gana puntos, y eso se nota.

Ahora, el Sunderland encara un partido durísimo contra el Manchester United, imbatido en las últimas ocho jornadas. Pero el bueno de Jordan no quiere que su equipo salga con miedo a Old Trafford, y ha realizado un llamamiento para todos ellos: "Vamos a ir a jugar contra jugadores muy tops. Tenemos que salir con un plan definido, mantener nuestra portería a cero, y luego, ya cualquier cosa puede pasar. Tendremos una larga semana de entrenamientos, así que esperemos que todo salga bien durante el partido".

En el partido ante el Watford, los "black cats" lograron su segunda portería imbatida en lo que va de temporada. Algo que Pickford echa en falta y le gustaría conseguir mucho más a menudo: "Es bueno conseguir una portería a cero porque no estoy teniendo tantas como me gustaría. Para un portero no hay nada mejor que eso y voy a hacer todo lo que está en mis manos para lograrlo".

Habrá que ver si el conjunto de David Moyes logra la campanada de la jornada y saca algún punto de Old Trafford. Jugadores para ello tiene.