Klopp, sobre el mercado: "No queremos convencer a jugadores con dinero"

Klopp en un entrenamiento con el Liverpool. | Foto: www.liverpoolfc.com

Los Reds son uno de los equipos de la actual Premier League que todavía no ha perdido en casa esta temporada. Esta situación le gusta a Klopp, aunque espera una mejora de su equipo para que se mantenga a lo largo de lo que queda de campaña: “Nuestro estado de forma en Anfield depende de la calidad de los jugadores y de la atmósfera dentro del estadio. Es como ser el hermano mediano de tres. El Stoke está entre Everton y City; mucha gente cree que ya hemos ganado los tres puntos y ahora el Stoke es el partido más importante de la temporada”. Tambien tuvo tiempo para elogiar a los aficionados Reds, tras la celebración en Goodison Park tras el gol de Mane: “Todos están ‘on fire’, no sentimos que necesitemos un descanso, estamos en marcha. Afortunadamente, nuestros aficionados estarán recargados y llenos de comida para el día 27”.

En el Stoke milita uno de los jugadores que coincidió con Klopp la pasada temporada, Joe Allen. El galés dejó buen recuerdo en la mente del entrenador teutón: “¿Qué si echamos de menos a Joe Allen? Sí, es un gran tipo. Todos sabíamos de su calidad y está teniendo un gran impacto en el Stoke. Estamos contentos porque marque esos goles, pero no podemos tener a todo el mundo en el equipo”.

Klopp no muestra sus cartas ante el mercado invernal

Se acerca el mercado navideño y en Liverpool ya han sonado nombres para reforzar el equipo. Ante las propuestas, Klopp no ha querido empezar con el juego de rumores: “En las grandes ligas europeas puedes ganar mucho dinero. No sé si ese poder es un peligro o una oportunidad. Si hay algo para nosotros, tiene sentido y es posible… No queremos convencer a los jugadores con dinero. Si quieres ser parte de este equipo, serás bienvenido, nosotros queremos jugadores que estén listos para crecer y este es el mensaje para los próximos años, no solo para este mercado”. El técnico no ha desvelado, por el contrario, si se está trabajando en algún jugador en especial: “No tengo ningún comentario sobre traspasos o nombres”.

Tras otra pregunta relacionada con las posibles llegadas, el alemán fue mucho más claro: “Siempre tenemos un ojo en el mercado de fichajes, pero primero quiero decir que estoy realmente contento con esta plantilla, tenemos opciones. Coutinho está lesionado, Mané se perderá la mayor parte del mes de enero, pero tenemos opciones, podemos cambiar muchas cosas porque todos ellos son versátiles. Podemos cambiar el sistema, podemos hacer muchas cosas. Lo mejor es que ellos están ahí y podemos jugar con ellos todo el tiempo, pero especialmente con Sadio. Sabíamos antes que teníamos a un gran jugador”.

La enfermería sigue pendiente de Coutinho

El nombre propio de este periodo navideño en Liverpool será Coutinho. El brasileño, lesionado ante el Sunderland, podría regresar en las próximas jornadas. Jürgen Klopp, por el contrario, ha preferido no ser excesivamente optimista: “No está entrenando y no tiene prisa. Fue una lesión seria y necesitamos esperar, no podemos acelerar la situación. El partido en que todo el mundo piensa es ante el Manchester City. No es imposible pero no es seguro”. Aunque el brasileño ha comenzado con los entrenamientos individuales, todavía no se ha unido al grupo y necesitará algo más de tiempo para estar al 100%: “Está en el buen camino, pero cada jugador desarrolla de forma distinta”.

Joel Matip, que se ha perdido dos partidos consecutivos por lesión en el último periodo disputado de Premier League, también está recuperando su forma física: “Está yendo a mejor, le debería haber probado ante el Everton, pero decidimos darle un poco de tiempo para asentarse porque tenía un 95% de probabilidad de quedarse fuera del siguiente partido”. Antes del encuentro ante el rival de la ciudad, Klopp dudó sobre las posibilidades de Matip para estar al nivel necesario: “Hablé con él unos minutos antes, se sentía positivo, pero había estado fuera unos días y teníamos jugadores que habían estado entrenando, así que los elegimos”.

El que sí regresó del ostracismo en el derbi de Merseyside fue Sturridge, protagonista en el gol de Mané con un remate al palo: “Todo el mundo sabe de las cualidades de Daniel, pero tenemos que estar seguros de saber manejarlas. ¿Cómo puede el estar al mismo nivel físico que otros jugadores? Ahora le tenemos de vuelta y tenemos una opción impresionante con nosotros”. Sturridge volvió de la mejor forma posible, en la victoria del equipo en uno de los partidos más importantes del año. Esto también cuenta para el entrenador de cara a las opciones del delantero inglés: “Jugó una parte importante. Está en buena forma, pero hay partidos intensos, muchos partidos, y tenemos que controlarlo”.