Anuario VAVEL 2016: Tottenham, año de confirmación

Fotomontaje: Aitor Sánchez-Rey Larrea (VAVEL)

Londres está de enhorabuena. O por lo menos una parte. El Tottenham ha llegado para codearse contra los "Big Ones" de la Premier, y parece no querer marcharse. Es lo que tiene el "efecto Pochettino". Es lo que tiene confiar en un proyecto que se inició hace tres temporadas, y que ahora no vislumbra su fin. Es lo que tiene juntar en una misma plantilla a Eriksen, Alli, Son, Dembélé, Kane, Rose, Lloris, Alderweireld, y alguno que otro más que ya determina un resultado, un partido. Aunque los "spurs" este año no se han caracterizado por sus individualidades, sino por un juego de equipo, de conexión, que pocos, muy pocos, han sabido igualar a lo largo de todo el año.

Foto: Sky Sports

La lucha por el campeonato

Esta temporada será recordada por la gesta del Leicester. El sueño del título se hizo realidad para los "foxes", y Ranieri se dejó la cartera en pizzas para toda su plantilla. Era la promesa que tenía hablada. Todo el foco futbolístico se centró en el actual campeón, y es que el mundo del deporte rey no recuerda a los segundones, un hecho que lo reitera hasta el menos sabio. Nadie se acordará del Tottenham, de su escalada, de sus grandes tardes, de su lucha hasta el último mes por gobernar la máxima competición del fútbol británico.

Eso sí, la campaña de los "spurs" fue alucinante. Con el objetivo de la Europa League como máxima aspiración a principios de agosto, los londinenes empezaron a avanzar sin prisa pero sin pausa, confirmando poco a poco su posición en la tabla. Para ello, varios nombres propios:

Dele Alli

El prodigio del fútbol inglés. La cabeza dominante de una generación llamada a poner fin, de una vez por todas, el fraude a nivel europeo e internacional de Inglaterra. Su llegada al conjunto de Mauricio Pochettino, procedente del MK Donks, no generó mucho revuelo, pero su ascenso al estrellato no iba a tardar casi nada. Desde la media punta, relegando a Eriksen a la banda, Alli se encargó de protagonizar el juego ofensivo de su equipo, y no desentonó en ningún momento. Con la frescura y la alegría que le delata por su edad (apenas tiene 20 años) anotó diez goles y regaló nueve asistencias. No está mal para un debutante en Premier League. El premio a "Mejor jugador joven del año" no tuvo ninguna sorpresa, y el bueno de Dele se lo llevó por méritos propios.

Dele Alli. Foto: Sun

Harry Kane

Qué decir ya de Harry Kane que no se sepa. El líder del Tottenham, el canterano, el que provocó que un delantero de la talla de Soldado regresara a España sin pena ni gloria. Comenzó la temporada sin marcar en los primeros seis partidos, y la terminó convirtiéndose en el máximo goleador del curso con 24 goles. Así es como responden los grandes jugadores. Su confirmación es más que una realidad a estas alturas, de eso no cabe la menor duda. De espaldas, al espacio, con golpeo desde larga y corta distancia, asumiendo el papel de capitán dentro del vestuario "spur". Muchos lo colocaban como flor de un día, pero ha demostrado que es mucho más que eso. Y todavía le queda.

Toby Alderweireld

Para muchos, el mejor central de la pasada campaña en Inglaterra. Toby Alderweireld fichaba por la escuadra de Mauricio Pochettino después de un auténtico temporadón, con mayúsculas, en las filas del Southampton. Sin embargo, su primer año en Londres no se iba a quedar atrás, ni mucho menos. Contundencia por alto, imperial en el robo, y salida de balón. Que los de White Hart Lane hayan sido la plantilla menos goleada de toda la competición, no es pura casualidad. Y la ausencia del belga durante este curso (estuvo lesionado durante dos meses), se ha notado, y mucho.

Ellos han sido la columna vertebral. La vías de un tren llamado Tottenham que ganó a Manchester United (3-0) a Manchester City (1-2) a Everton (0-1), que no perdió ante Liverpool, Chelsea o Arsenal, y que a punto estuvo de conseguir su primera Premier League, pero que en cambio logró la mejor puntuación de su historia reciente (70 puntos). Casi nada. Con ella, vino su clasificación a la Champions League, una historia completamente diferente a esta.

Kane y Aldeweireld. Foto: Mirror

Decepción europea

El majestuoso himno de la Copa de Europa cambiaba de localidad en Londres. De Stamford Bridge, pasando por White Hart Lane, al Wembley Stadium. Quizá haya sido esa la razón de la debacle europea de los "spurs". No disputar ningún partido en su feudo por antonomasia, debido a las constantes reformas que se están produciendo en los alrededores del estadio, generó cierto nerviosismo y tensión en el vestuario británico, y Wembley fue testigo de dos derrotas claves. Ante el Monaco en la primera jornada (1-2) y contra el Bayer Leverkusen en la cuarta fecha (0-1).

Puede que la falta de experiencia, la plaga de lesiones (Kane, Alderweireld, Lamela, etc.), o simplemente la mala suerte, se hayan cebado con la participación de la escuadra de Mauricio Pochettino en la competición más importante del viejo continente. Tan solo dos victorias (ambas ante el CSKA Moscú) fueron las notas positivas de una plantilla llamada a conseguir algo más en dicho torneo. Ahora se enfrentan al reto de la Europa League, donde solo vale ganar. De ellos depende.

Foto: The Sun

Montaña rusa en la primera vuelta

Dejando de lado la Champions, lo cierto es que el Tottenham en esta Premier League ha sufrido las dos caras de la moneda. Un inicio absolutamente espectacular, con 12 partidos imbatido de forma consecutiva (cayó por primera vez ante el Chelsea en la jornada 13) unido a dos meses negros en cuanto a victorias respecta. Octubre y noviembre se convirtieron en pesadilla, literalmente, para los londinenses. El triunfo se resistía, el estilo deambulaba, y Daniel Levy empezaba a impacientarse. No obstante, a pesar de lo desastroso, deportivamente hablando, que pudo ser, el Tottenham solo se distanció del líder de la tabla a nueve puntos, y la clasificación para la Copa de Europa seguía viva. Un hecho que demuestra que los "spurs" ya son otros. Que ya no son el "hazmerreír" de Inglaterra, y que han creado un proyecto de futuro a gran escala.

Winks y Kane. Foto: Sky Sports

Las renovaciones a casi el 90 % de la plantilla son muestra de ello. Alli, Kane, Winks, Eriksen, Dier, Walker, Rose, Lloris. Todos ellos han pasado por la oficina de Mauricio Pochettino para firmar un nuevo contrato y jurar fidelidad a un equipo que, sin duda alguna, seguirá dando mucha guerra en 2017. Esto beneficia al fútbol y a la Premier. Y es que el Tottenham ha venido para quedarse entre los grandes.