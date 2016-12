Shelvey acepta su sanción de cinco partidos por insultos racistas

Google Plus

Shelvey con la camiseta del Newcastle esta temporada. Foto: Newcastle United

Ligero contratiempo para Rafa Benítez que perderá en los próximos encuentros a uno de sus jugadores más importantes y mejores futbolistas del campeonato.

Hace unos días la FA confirmaba una sanción de cinco encuentros para Jonjo Shelvey por considerar probados los insultos racistas el pasado mes de septiembre a Romain Saiss en el encuentro que enfrentó a Newcastle y Wolverhampton Wanderers.

En el primer comunicado del club se apoyaba por completo al centrocampista internacional inglés y se aseguraba que tanto el club como el jugador recurrirían y contestarían lo que a sus ojos era una injusta sanción. Apenas unos días después el Newcastle ha emitido un comunicado en que anuncian aceptar la sanción aunque el futbolista sigue negando haber usado dichas palabras (la prensa inglesa afirma que el término utilizado fue "musulmán maloliente").

Saiss con Shelvey en el encuentro del mes de septiembre. Foto: REX

El comunicado de Jonjo Shelvey y Rafa Benítez

Jonjo Shelvey firmó la siguiente nota en la página web oficial del club: "Estoy muy decepcionado y frustrado con el resultado de mi audiencia privada y mantengo plenamente que no utilicé ese lenguaje ofensivo que se me achaca.

A pesar de mi decepción creo que una apelación solo nos llevaría un gasto inutil de tiempo y dinero y es prácticamente seguro que no cambiaría el resultado de la junta, así que he preferido no hacerlo.

Esto habría aumentado el periodio de incertidumbre para el club y el equipo en este periodo tan importante de la temporada y no sería justo para mis compañeros, mánager y equipo en general, y prefiero poner punto y final en este asunto para poder volver cuanto antes a luchar por el ascenso".

Benítez: "Jonjo ha mantenido desde el principio que no dijo eso. Tiene nuestro apoyo" Por su parte el técnico español decidió apoyar a su futbolista diciendo en el comunicado: "Jonjo ha mantenido desde el principio su versión y nosotros le apoyamos del todo. Pese a este problema extradeportivo ha seguido entrenando bien y rindiendo a gran nivel.

Ahora ha tomado la decisión de no apelar para que podamos centrarnos tan solo en los siguientes partidos sin ningún tipo de distracción".

Por último el club quiso añadir que a pesar de todo, condenan cualquier tipo de discriminación y abuso y en su entidad no se aceptan ningún tipo de comentarios racistas, sexistas u homófobos.

Shelvey celebra un tanto ante el Barnsley. Foto: Newastle United

Al futbolista de 24 años además se le ha condenado a pagar 100,000 libras y a atender un curso de educación y modales impartido por la FA, y se perderá cinco partidos claves en la lucha para el ascenso, los del Sheffield Wednesday, Nottingham Forest, Blackburn Rovers, Birmingham City y Brentford.