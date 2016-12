Max Gradel: "Aunque mi padre me pegaba yo iba a morir por el fútbol"

Google Plus

El marfileño logró su sueño de ser futbolista. Foto: Bournemouth

En la lujosa capital de Costa de Marfil, Abidjan, nació hace 29 años, en el seno de una familia humilde, el extremo del Bournemouth, Max-Alain Gradel. El futbolista narra cómo el fútbol le ayudó a escapar del seno de una familia en la que recibió maltrato físico.

“Cuando era joven mi padre no quería que fuera a jugar al fútbol, me decía que tenía que ir a la escuela. En ocasiones tenía lesiones por jugar al fútbol en la calle y eso no le gustaba”, así comienza su triste relato el marfileño.

"Pese a que mi padre me pegaba, iba a jugar de nuevo"

Gradel reconoce que a veces su padre le pegaba pero eso no impedía que fuera a jugar de nuevo, aunque sabía que cuando llegara a casa iba a recibir otra paliza más. Pese a las palizas, dice que lo repetiría una y otra vez.

“Entiendo que pensara así, pero yo iba a morir por el fútbol, por lo que a pesar de que me golpeara yo seguía jugando. En mi opinión es lo mejor que podría haber hecho”, cuenta el extremo del Bournemouth con una sorprendente calma en su voz.

"Para mi era tan importante el fútbol que no necesitaba comer"

El africano tenía una familia muy numerosa y revela que “la vuelta a casa era difícil”, a veces sólo podían comer una vez al día, pero para él era tan importante el fútbol que “no necesitaba comer”. Cuando iba a jugar al fútbol era feliz y no necesitaba más que eso.

Hay una situación que Gradel recuerda con mucha tristeza. “Tenía un amigo que era discapacitado e iba en una silla de ruedas, por lo que yo le llevaba a donde quisiera. Cuando mi padre se enteró de esto me pegó y me dijo: ‘No quiero verte con él de nuevo’.”.

Recuerda que hubo un momento en el que su padre dejó de pegarle porque pensó que si seguía así terminaría por matarlo. “Cosas como estas permanecen contigo y hacen que siga hacia delante todos los días”, manifiesta Max.

Para Gradel, Inglaterra significa mucho, debutó en 2006 con el Leicester con los que pasó cuatro años de su carrera. Ahora, tras otros cuatro años en el Saint-Étienne de Francia ha vuelto a la Premier de la mano del Bournemouth.

"El sentimiento de ganar la Copa Africana de Naciones es una locura"

Pero para el marfileño su mayor éxito ha sido lograr la Copa Africana de Naciones con su selección nacional. “El sentimiento de ganar la copa es una locura. Es difícil de hablar de ello, porque nunca encuentro las palabras adecuadas para decir exactamente lo que sentía en ese momento”.

“Es la mejor sensación del mundo. Nunca pude ganar la Champions, la Premier, la FA Cup o la Europa League, pero ganar algo para tu país es lo mejor del mundo. Es como ir a la guerra y defender a tu país”, sigue comentando Gradel sobre la Copa Africana de Naciones.

En enero se celebra de nuevo la Copa Africana de Naciones, y Gradel volverá junto a sus compañeros para revalidar el título. Será una buena oportunidad para el futbolista que podrá demostrar una vez más su pasión por el fútbol.