Mourinho da permiso a Schneiderlin para salir del United

Schneiderlein pelea un balón en Europa League ante el Fenerbache. Foto: UEFA

Morgan Schneiderlin fue uno de los fichajes más importantes del verano de 2015 cuando Louis van Gaal decidió pagar 35 millones de euros al Southampton por hacerse con sus servicios.

Este curso sin embargo el centrocampista francés apenas ha contado para José Mourinho que tan solo le ha utilizado en 238 minutos, tan solo once de ellos en la Premier League, algo que contrasta con los más de 3000 minutos repartidos en los 42 encuentros que disputó el año pasado.

El año pasado Schneiderlin disputó más de 3000 minutos. Este año lleva 238 El internacional francés sigue siendo muy valorado por el resto de equipos en Inglaterra y no parece complicado que lleguen ofertas para sacarle cuanto antes de Old Trafford. "Mi respuesta es simple. Si está jugando y alguien quiere llevárselo, puedo negarme rotundamente, pero si no estoy utilizando al chico no tengo el derecho de decirle al chico que no salga", explicó José Mourinho.

Schneiderlin en un encuentro con el Manchester United. Foto: Manchester United

"Es un buen chico y un gran profesional. Me ha contado en un par de ocasiones cómo se siente y si llega una oferta y la junta cree que es una cantidad adecuada para la calidad de un futbolista tan bueno como Morgan, no voy a evitar que se marche", prosiguió diciendo el portugués.

En Inglaterra ya se especula con el posible destino del centrocampista y mientras Mauricio Pochettino siempre está pendiente de sus ex jugadores en el Southampton (Schneiderlin fue importante en sus Saints), el equipo más interesado parece el West Bromwich Albion.

Tras el fichaje en verano de Nacer Chadli, el técnico galés, Tony Pulis, ha declarado en múltiples ocasiones después de que la millonaria junta directiva china se hiciese cargo del club, que deberían llegar refuerzos que mejorarsen lo que ya hay. Los Baggies han cambiado su política de fichajes y ahora que se encuentran en la parte alta de la tabla parece que los objetivos son solo jugadores contrastados, y no cabe duda que Morgan Scheiderlin lo es.