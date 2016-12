Ben Foster renueva hasta 2019 con el West Bromwich Albion

Google Plus

Foster llegó al WBA en 2011. Foto: West Bromwich Albion

Algo grande se está cocinando en el West Bromwich Albion. Con la llegada de los nuevos propietarios la ambición del club de las West Midlands es dejar de ser un equipo de la parte baja de la tabla para establecerse entre los diez primeros, algo que de momento Tony Pulis ha conseguido con creces.

La llegada de Nacer Chadli marcó un antes y un después y ahora se rumorea que Morgan Schneiderlin podría ser el siguiente en aterrizar en The Hawthorns. El WBA ha decidido regalarle por navidad a sus aficionados la continuidad del guardameta internacional Ben Foster hasta el verano de 2019.

Foster ha disputado ocho encuentros con la selección inglesa El arquero de 33 años ha sido indiscutible desde su llegada en 2011 procedente del Birmingham City y con ocho encuentros disputados con el combinado nacional inglés es una garantía bajo los palos para los Baggies. Ha dejado la portería a cero en 41 ocasiones en las 161 veces que ha defendido el escudo del West Brom y esta temporada ha concedido 21 goles en los 17 partidos disputados de la Premier League.

Foster en un encuentro con la selección inglesa. Foto: The FA

"Estamos encantados de poder extender el contrato de Ben. Su estado de forma esta temporada está a la vista de todos y sigue manteniendo un estándard muy alto en el club al que el resto de los guardametas del club aspiran a llegar", dijo Tony Pulis en la página web oficial del West Brom.

"Ha sido una decisión muy fácil de tomar. Este es mi equipo" Por su parte, el portero internacional declaró estar muy contento con esta renovación y declaró su amor por los colores del WBA: "Ha sido una decisión muy sencilla de tomar porque no tenía ninguna intención de marcharme a ningún otro equipo así que cuando vinieron a ofrecerme una renovación no me lo pensé dos veces. Es mi equipo, mis hijos y mi familia son ya seguidores del West Brom, llevo aquí cinco años y medio y este es mi club",

"A pesar de haber estado en otros equipos como el Manchester United todo el mundo me recordará por ser el portero del West Bromwich Albion, desde el primer día todo ha ido sobre ruedas, ha sido un placer trabajar con toda esta gente. Este es mi hogar", analizó Foster en una entrevista a la televisión del club.

Por último, declaró estar muy contento con el buen hacer de todos este curso y aseguró que están siendo unas felices navidades en West Bromwich: "Estoy muy contento con cómo estoy jugando esta temporada y el estado de forma en general de todo el equipo, los seguidores están contentos, estamos ganando y consiguiendo puntos, estoy feliz y es un sitio maravilloso para estar ahora mismo", dijo. "Sería fantástico poder jugar alguna final con este equipo, somos aficionados de este club y llegar a Wembley en una competición copera sería lo máximo", finalizó expresando a modo de deseo.