Sean Dyche: "No hay garantías en esta división"

Sean Dyche en un encuentro de esta temporada / Foto: Getty Images

La jornada más importante del año en el fútbol inglés está a la vuelta de la esquina, y traerá auténticos partidazos en la parte alta de la tabla, pero también en la parte baja. Y uno de esos partidos es sin duda alguna el Burnley - Middlesbrough. Un partido entre recién ascendidos que buscan alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso. Con motivo de este partido, Sean Dyche, entrenador de los "Clarets" , compareció ante los medios de comunicación como ya hiciera hace unos días Aitor Karanka, que decidió alabar a su rival.

El técnico en su comparecencia intentó quitarle peso al partido, pese a ser un encuentro entre dos equipos que pretenden evitar el descenso. "No es algo entre nosotros y el Middlesbrough, es algo acerca de la temporada y los puntos necesarios para conseguir nuestro objetivo", acaparaba el técnico. Dyche tambien habló del buen hacer que tiene su equipo en partidos importantes, poniendo de ejemplo las victorias ante Liverpool y Everton. "Nadie nos imaginaba ganando al Liverpool o al Everton, y conseguimos los máximos puntos posibles", aclaraba el entrenador de los "Clarets". Pese a este buen nivel, Sean Dyche no se conforma, ya que para él, la Premier no te asegura nada. "No hay garantías en esta división", declaraba Dyche, avisando así de que no será facil mantenerse.

Dyche no solo habló del partido y la división en sí, si no que también declaró acerca de la situación de algunos de sus jugadores lesionados. Habló en concreto de Jóhann Berg​ Gudmundsson, que vuelve al equipo, y de Matthew Lowton, que no tendrá la misma suerte que el islandés. Por tanto el extremo islandés, Gudmundsson vuelve al equipo tras lesionarse ante el Manchester City el pasado mes de noviembre y tratará de seguir siendo uno de los jugadores revelación del campeonato.