Allardyce: "El despido de la selección ha sido el momento más oscuro en mi carrera"

Allardyce en su presentación con la selección. Foto: The FA

Sam Allardyce vuelve a la batalla y lo hace de la mano del Crystal Palace, equipo con el que fue presentado hace dos días tras el despido de Alan Pardew debido a los malos resultados.

Casi sin tiempo para pensar, Big Sam tendrá que afrontar cuatro encuentros en los próximos diez días, ante el Watford, Arsenal, Swansea City y su ex equipo, el Bolton Wanderers en la FA Cup. El ex seleccionador concedió una entrevista en exclusiva a Sky Sports en la que repasó su marcha de la selección y su llegada a los Eagles, y dejó varias perlas sobre lo que espera que sea su nuevo club a corto plazo.

Su marcha de la selección

"Las primeras cuatro semanas tras la marcha de la selección han sido mi peor momento personal. La reacción al asunto fue cuanto menos, histérica y mi familia y yo lo pasamos muy mal, pero hemos trabajado en ello, lo hemos superado y ahora estoy listo para volver a la lucha", recordaba Allardyce a las preguntas del prestigioso Geoff Shreeves.

"Conseguí alcanzar el sueño de ser seleccionador inglés" "Siempre tendré miedo tras lo que me pasó, nunca me esperaba algo así. Ahora seré más cuidadoso y tengo la suerte de estar rodeado en el Crystal Palace de gente más joven que siempre me ha ayudado y me ha llenado", explicó.

Sam Allardyce dijo al ser contratado por la FA que el trabajo de seleccionador era su empleo soñado, algo a lo que aspiraba siempre a conseguir cualquier técnico inglés: "Nadie me lo puede quitar, conseguí alcanzar el sueño de ser seleccionador aunque fuera por poco tiempo. En otras circunstancias, en otra época, la FA me habría dado luz verde a seguir haciendo mi trabajo, pero las cosas son así".

Allardyce en su presentación con el Palace. Foto: Crystal Palace

Su llegada al Crystal Palace

"Si no me sintiera con fuerzas o hubiese tenido ganas, no estaría aquí", anuncia con una sonrisa. "La verdad es que no pensaba que fuese a llegar nada hasta el año que viene pero tengo mucha experiencia en situaciones así, la gente me ve como alguien fiable. No estaría aquí sino creyese en el proyecto y en que soy capaz de arreglar las cosas porque este es un club muy ambicioso, establecido en la Premier League y que en los últimos años ha invertido mucho en mejorar", analizó.

"No importa si creo que merezco más, la gente me ve como técnico para salvar equipos en peligro" Reeves le preguntó si no siente que se está encasillando en firmar por equipos en peligro, si no hay algo dentro de Sam Allardyce que le dice que se merece una oportunidad mejor: "No importa lo que yo piense, tienes las ofertas que tienes y puedes aceptar los trabajos o no aceptarlos. Es lo que ve la gente de mí y no me importa porque depende de tí cambiar las cosas pero no puedes controlar quién te ofrece un trabajo en su club de fútbol".

A corto plazo, Allaryce tiene claro lo que tiene que hacer: "Es importante cuando no hay tiempo tratar de identificar cuanto antes los problemas y conseguir arreglarlo, que los jugadores vuelvan a las zonas de seguridad donde dan lo mejor de sí mismos. Hace un año eran muy buenos en defensa pero les costaba marcar goles, ahora parece que todo ha cambiado, hacen muchos tantos pero han perdido la fiablidad defensiva. Tenemos que encontrar un balance y punto intermedio donde los goles nos sirvan para ganar partidos, aunque no quiero sacrificar la habilidad goleadora".

Zaha y Benteke son los goleadores de este Crystal Palace. Foto: Premier League

El estilo del Crystal Palace

Al hablar del estilo no cabe duda que el de Alan Pardew es completamente opuesto al de Sam Allardyce. Pards consiguió que su Crystal Palace fuera reconocible en todo el mundo, un equipo vertical, con extremos como Zaha y Bolasie (ahora Townsend) capaces de desbordar en dos toques a cualquier lateral del mundo y ahora los goles llegan con naturalidad.

"La prioridad es mantenerse en la Premier League. Un descenso es devastador" Allardyce ha sido siempre un entrenador a la antigua usanza, de los del fútbol inglés de toda la vida, balones largos, un buen delantero centro y defensa muy sólida, por ello se le preguntó si Steve Parish le pidió algo en términos futbolísticos, jugar de alguna determinada manera. "Nadie me dijo nada, solo me comentó la situación en la que están y si me veía capacitado para ayudarles a salir del agüjero. La prioridad número uno es mantenerse en la Premier League, nadie quiere pasar por el devastador proceso del descenso. En el West Ham en 2011 tuvimos que cortar en un 50% el gasto, desprendernos de 28 futbolistas, fichar 19 nuevos y ascender a otros tantos del filial para tratar de volver a subir a la Premier League, algo que fue una labor faraónica y por la que nadie quiere volver a pasar", declaró.

Big Sam es famoso también por sus fichajes, futbolistas de la talla de Defoe, guerreros en lo que él ya confió en el pasado y le dieron buenos resultados, y llega al Palace días antes del comienzo del mercado invernal. "Es una parte del trabajo que odio, es una auténtica pesadilla. En una situación como esta tienes que intentar identificar rápidamente lo que funciona mal y tratar de reconducirlo cuanto antes aunque aquí tenemos los futbolistas necesarios. Por suerte la situación no es tan desesperada como en el Sunderland, tenemos que recuperar a algunos lesionados y aunque queremos conseguir entrentener a los seguidores que pagan su entrada, ahora lo primero es ganar partidos", analizó.

Allardyce con Pardew la temporada pasada. Foto: Premier League

El futuro en el Crystal Palace

"Este es un gran club, con ambición y ganas de seguir creciendo. En este momento hay una falta de confianza entre los futbolistas, tenemos que conseguir darle la vuelta lo antes posible y volver a ilusionar a los seguidores. Mi experiencia siempre que he jugado a domicilio ante el Palace ha sido fantástica, los aficionados siempre apoyan a los suyos y es importante porque aunque la gente hable de lo que cobran los futbolistas, todos son humanos con sentimientos y el apoyo es crucial", dijo sobre su nuevo club.

"He visto mucho a este equipo, conozco a los futbolistas, les he visto por la televisión y muchos siguen aquí desde mi etapa en el Sunderland y creo que podemos sacar esto adelante. Esto es un juego de equipo y tenemos que rendir como una familia, todos están ahora muy contentos pasando estas fechas con sus seres queridos y empezando por el Watford esperamos que podamos darles también una alegría a los seguidores en los próximos tres partidos", finalizó diciendo el nuevo técnico del Crystal Palace.

Big Sam ha vuelto, y esta vez lo hace para quedarse.