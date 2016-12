Guardiola: “Prepararemos el partido como si no fuera Navidad”

Google Plus

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | Foto: ManCity.com

La del día 26 es una jornada especial en Inglaterra, prácticamente el único país donde no hay parón navideño y se juega al fútbol. El conocido como ‘Boxing Day’. Una jornada que, para Guardiola, es la primera vez que la vive y sobre la cual, como él mismo reconocía ante los medios de comunicación, ha pedido consejo a algunos de sus jugadores para que le expliquen qué significa. Unas conversaciones de las que, afirmaba, salieron “buenos consejos”.

Para prepararlo, nada especial: “Nos prepararemos para este partido como si no fuera navidad”. Los entrenamientos previos han tenido lugar los días 24 y 25, sin importar la festividad. Todo es poco para un partido para el que, insistía Pep, tienen “que estar preparados”: “El Hull empezó muy bien. Por supuesto, la situación no es buena, pero vi muchos, muchos de sus partidos y son un equipo especial. Intentan jugar más que algunos equipos de la Premier”.

Y es que, si algo ha aprendido Guardiola desde que llegara a Manchester y a la Premier League, reconocía el propio técnico, es que “la diferencia entre los diez primeros equipos y los diez últimos no es tan grande”. Y continuaba: “Otros me dijeron antes de venir que todos los partidos son complicados, por lo que no espero partidos fáciles”.

"(Sterling) No es nuestro máximo goleador, pero tiene que sentir lo hermoso que es marcar goles, lo importante que es para el equipo y también para él" Dificultad a la que se añade un complicado calendario en el que se agrupan hasta cuatro encuentros en poco más de diez días.

Respecto a las bajas, a la baja de Kompany se ha unido la de Pablo Zabaleta que, tras recibir un golpe en la última jornada, “tiene un pequeño problema”. “El resto está ok”, informaba el técnico citizen.

Y por ello, esperan que muestren su mejor versión. Es el caso de Sterling, de quien Guardiola espera que vuelva a dar la imagen que se vio frente al Arsenal: “Lo necesitamos para el uno contra uno. No es nuestro máximo goleador, pero tiene que sentir lo hermoso que es marcar goles, lo importante que es para el equipo y también para él”. Y es que su entrenador no se olvida de lo “mucho” que ofreció al club “durante el primer mes y medio”, tiempo durante el cual, asegura Pep, fue un “jugador clave en ataque”.