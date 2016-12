Wenger: “El lenguaje corporal de Özil va en su contra”

Google Plus

Wenger en la rueda de prensa anterior al partido ante el West Bromwich Albion | Fotografía: Arsenal

Llega uno de los momentos más esperados por los aficionados al fútbol. En Inglaterra se celebra el Boxing Day y el Arsenal tiene que medirse al West Bromwich Albion tras salir derrotado en sus dos últimos enfrentamientos ante Everton y Manchester City, ambos fuera de casa. De esta forma, el conjunto de Wenger se sitúa en la cuarta plaza a nueve puntos del Chelsea, líder en solitario. Así pues, la importancia de este encuentro es trascendental en el que va a ser el último partido del 2016 para los Gunners. Como es habitual, el técnico galo ha comparecido en la sala de prensa para valorar el momento por el que pasa su equipo, el mercado de fichajes y las altas y bajas de cara a ese partido ante los Baggies.

Precisamente, por este último punto ha comenzado. Como viene siendo habitual en el Arsenal, el baile de jugadores que entran y salen de la enfermería es constante a lo largo de la temporada. Por un lado, se espera que vuelvan para este compromiso Welbeck y Ramsey, mientras que Oxlade-Chamberlain, que tuvo que ser sustituido minutos después de entrar al partido ante el Manchester City, causará baja a lo largo de unos días, tiempo que, según Wenger, “no es mala noticia”. La otra ausencia importante será la de Mustafi, el central alemán que no volverá hasta el inicio del año próximo. En cuanto a las dos principales novedades, el francés ha querido profundizar en sus estados físicos e importancia en el equipo.

"Soy cauteloso con Ramsey y aún más con Welbeck, porque necesitará algún tiempo"

En primer lugar, ha querido ensalzar las virtudes de Ramsey, un jugador del que destaca su “presencia ofensiva y alto nivel de actividad”. “Es un jugador muy completo, box-to-box. En general, creo que nos da opciones cuando juega”, añadió Wenger. Lo compara a “un nuevo fichaje” del mercado invernal pero advierte que no va a arriesgar con un futbolista que “ha tenido algunos contratiempos”. En segundo lugar se ha centrado en Welbeck, un futbolista que ha disputado quince encuentros en los últimos veinte meses. Su calvario con las lesiones le ha imposibilitado seguir aportando tanto a un equipo que ha acusado falta de gol en algunos tramos no solo de esta temporada, sino de la anterior. “Soy cauteloso con Ramsey y aún más con Welbeck, porque necesitará algún tiempo. El viernes tuvo su primera sesión de entrenamiento. Por supuesto que es algo fantástico, porque para él es como empezar de nuevo su carrera porque ha estado mucho tiempo fuera”, matizó el entrenador.

Antes de valorar el mercado invernal y todo lo que puede acontecer en él se ha referido a las críticas que ha recibido Mesut Özil tras su pobre partido ante el Manchester City. El alemán, muy lejos del nivel mostrado al inicio del curso, desentonó poco o nada del resto de compañeros, que también mostraron un rendimiento ramplón con el que estuvieron muy por debajo del equipo de Guardiola. En su defensa, ha querido dejar bien claro que “su principal fortaleza llega cuando el equipo tiene la pelota” y que en ese partido ante el cuadro Citizen el Arsenal no tuvo el tiempo suficiente el balón. Por otro lado, destaca que “trabaja más duro de lo que la gente piensa” algo que, según él, viene influenciado porque “su lenguaje corporal va en su contra”. Lo cierto es que el ex del Real Madrid demuestra en ciertas ocasiones cierta desconexión del partido, algo que no termina de contentar a una afición que se ilusiona cada vez que el astro alemán tiene el balón en sus pies dada su calidad. Finalmente, insta al jugador a “responder sobre el terreno de juego” a las críticas recibidas.

“No hay necesidades defensivas”

Antes de acabar no ha desvelado ninguna intención en este periodo de fichajes que se abre en el primer mes del año. Acepta que “hay un montón de opciones ofensivas” y sorprende al reconocer que “no hay necesidades defensivas” a pesar de contar con la ausencia de Mustafi, uno de los hombres más importantes del esquema en lo que va de curso. También ha sido preguntado por la marcha de Oscar, exjugador del Chelsea, a la liga de China, algo que cataloga de “sorpresa”. “Es una sorpresa para mí. Cuando eres un jugador de fútbol lo que deseas es combinar la calidad de la competición con la cantidad de dinero recibido. No obstante, tengo que decir que cuando estaba en Japón tenía muchos jugadores brasileños como Leonardo, Jorginho o Dunga. La competición estaba bien organizada y era una calidad buena”, sentenció un entrenador que, además, piensa que “este tipo de competiciones podrían llegar a ser un problema para el futuro de la Premier League”.