Pulis: “Este es un gran club para estar. Es una oportunidad para jugar”

Tony Pulis en rueda de prensa | Fotografía: West Bromwich Albion

Gran partido el que llega en pleno Boxing Day entre Arsenal y West Bromwich Albion. Si el equipo de Wenger ha perdido sus dos últimos encuentros, algo que le ha llevado a ocupar la cuarta posición, los de Pulis están realizando un inicio de temporada espectacular que les ha servido para estar en la octava posición con veintitrés unidades, once menos que su rival. Lejos de los puestos de descenso a los que parecían estar condenados, los de The Hawthorns se plantan sin nada que perder un Emirates Stadium abarrotado en una fecha tan señalada. Precisamente, por ahí ha comenzado su comparecencia de prensa un técnico que está viviendo grandes momentos con los Baggies.

"Tienen una plantilla maravillosa capaz de ganar el título este año"

Está convencido de que para sacar un buen resultado de Londres tendrán que “estar muy bien y tener algo de suerte”. Puntuar en el feudo Gunner sería un gran premio para un conjunto bien armado, equilibrado y con poderío ofensivo. No obstante, Tony Pulis es consciente de la dificultad del partido y del rival al que se enfrenta: “Tienen una plantilla maravillosa capaz de ganar el título este año. Vuelve Welbeck y tienen dos o tres jugadores que no han jugado demasiado y que ahora vuelven para hacer un equipo aún más fuerte. Sabemos que será un partido difícil de encarar”. Por otro lado, deja bien claro que “hay una gran diferencia entre los seis primeros clasificados y nosotros”.

Por otro lado, ha tenido que contestar a todas las preguntas formuladas en torno al mercado invernal, pues muchos con los nombres que se atribuyen al equipo de The Hawthorns. Sincero, declara que “en general se está tratando de traer a grandes jugadores a este equipo que progresen con el tiempo”. Sin embargo, se muestra algo molesto cuando tiene que hacer una valoración sobre las elecciones de algunos de esos candidatos: “Muchos de los jugadores que no tienen minutos en sus equipos prefieren estar en equipos más grandes en lugar de jugar todas las semanas”. Precisamente, eso es lo que garantiza él a los nuevos fichajes que pudieran llegar: “Este es un gran club para estar. Es una oportunidad para jugar. Jonny Evans es un ejemplo. Un futbolista que no jugaba con el Manchester United y que está siendo vinculado con el Arsenal o el Liverpool”. Habrá que ver cómo termina este periodo de fichajes y si recae algún jugador nuevo en el West Bromwich Albion.