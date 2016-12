Previa Manchester United - Sunderland: Europa y la permanencia pasan por Old Trafford

Google Plus

El Sunderland se llevó los tres puntos el curso pasado. Foto: Premier League

Old Trafford acogerá un partido del Boxing Day en el que ninguno de los dos equipos pueden dejarase puntos. El Manchester United con 30 puntos solo mira a los puestos europeos mientras que el Sunderland respira por salir del descenso. Los red devils quieren encadenar su cuarta victoria consecutiva a costa de un Sunderland que marca la zona de peligro. Con 14 puntos están los de David Moyes y un punto por encima se encuentra el Crystal Palace que se enfrentará ante el Watford.

Mourinho ha dado con la tecla

Aunque el juego del Manchester United no ha mejorado notablemente, los resutados sí. Con la intención de hacer de nuevo grande a su equipo en Inglaterra y Europa, José Mourinho ha encajado bien las piezas en los últimos partidos para sacar adelante los resultados. El cuadro dirigido por el luso se encontró con varios baches en el camino, entre ellos, una mala racha de resultados. Una dinámica muy negativa para el Manchester United los alejó de ser aspirantes al título liguero. Todo ha cambiado. Ya han alargado tres victorias consecutivas y han marcado el camino para disputar la temporada que viene la Champions League.

Mourinho ha sabido encarrilar al Manchester United | Manchester United

Pese a su gran carácter, el portugués ha sabido a aunar el equipo para que remen en un mismo sentido. El próximo objetivo es vencer al Sunderland. Si ganan, podrían dormir la jornada del lunes en quinta posición, en caso de que el Tottenham perdiese. Empatarían a 33 puntos con los londineses pero ganaron su partido en Old Trafford, lo que daría un colchón sobre ellos.

David Moyes visita a su ex equipo en horas bajas

El entrenador inglés volverá al teatro de los sueños, pero dirigiendo a otro equipo. Tuvo un excelente paso por el Everton pero no cuajó en el Manchester United. Tenía la difícil tarea de hacer olvidar a Alex Ferguson y no lo consiguió o no estuvo a la altura. Tampoco resultó de gran ayuda en la Real Sociedad. Esta temporada, la marcha de Allardyce al combinado nacional inglés dejaba un hueco en el banquillo del Sunderland y el elegido fue David Moyes.

David Moyes vuelve a Old Trafford | Manchester United

Tras un arranque desastroso, dos puntos de 27 posibles, posiciona al Sunderland decimoctavo. En su vuelta a Old Trafford intentará sacar los tres puntos a toda costa, pues hay varios equipos en la cuerda floja y es el mejor momento para salir del pozo. No salió de la mejor forma del conjunto rojo de Manchester y es su oportunidad para demostrar su valía ante la afición que tanto le exigía.

Ibrahimovic vs. Defoe

En la delantera se vivirá un precioso duelo. Ambos serán los encargados del gol y de propiciar un gran partido. Ibrahimovic acumula once goles en dieciséis partidos en la Premier League. Una cifra maravillosa para su primera temporada en la liga británica. Es el líder singular de ese club y el gol lleva su nombre. Si está enchufado, que tiemble la zaga del Sunderland.

Ibra, el máximo goleador del Manchester United | Premier League

En el otro bando, Defoe. El delantero inglés suma ocho goles en diecisiete partidos. Unos números muy buenos para ser la referencia de un equipo en descenso y poco mordedor. Sobre él recaerá el peso ofensivo del equipo y el lunes tendrá un papel fundamental en el dibujo táctico de David Moyes, pura dinamita.

Defoe es la amenaza ofensiva | BPI

Posibles alineaciones iniciales

Mourinho cuenta con la baja de Luke Shaw y las dudas de Bailly, que seguramente no llegue al partido y la de Mkhitaryan. El volante si llega, podría ser titular. Sin embargo, parece que la línea de tres arriba estará compuesta por Rooney, Ibrahimovic y la posibilidad de alinear a Mata o Lingard, aunque parece que el luso apostará por el español.

David Moyes en su lugar tiene un once más definido y pondrá a todos los titulares disponibles para puntuar en Old Trafford. Acusará sobre todo las bajas en la medular

.