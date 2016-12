Koeman: "Aunque Lukaku renueve, no sabemos si seguirá con nosotros"

Google Plus

Koeman. Foto: Everton

La temporada del Everton está siendo rara. No hay más. Cuando en principio el equipo de Ronald Koeman parecía acercarse a los líderes de la Premier, y firmar la "revelación" esta temporada, los "Toffees" han caído en la monotonía y ahora recuerdan al Everton de la campaña pasada. Cosas que pasan.

Una de los puntos negros de este año, está siendo la plaga de lesiones, que se ha consumado con la baja (y de larguísima duración) de Yannick Bolasie. Al técnico holandés le crecen los enanos por todos lados, y ya va a tener que volver a modificar el once ante el Leicester por culpa de este mismo problema: "Stekelenburg y McCarthy están descartados. Lo de James me da especialmente pena, porque el chico lo estaba haciendo muy bien. Estoy un poco preocupado porque su lesión es algo recurrente y no sabemos qué hacer para que fortalezca esa zona. Hasta que se recupere tenemos tiempo, unas dos o tres semanas".

Otra de las coyunturas está siendo el tema Ross Barkley. Uno de los mayores prodigios del fútbol inglés sigue sin dar el paso definitivo que lo catapulte al santuario de los mejores jugadores del mundo, por lo que Koeman sigue insistiendo con él: "Por supuesto que creo que tiene que mejorar. Necesita mejorar el aspecto táctico de su fútbol fuera de su posición natural. Así como la creatividad y la verticalidad en zona de tres cuartos cuando está atacando. Pero estoy tranquilo, está trabajando muy duro para conseguirlo y por eso este tema no me preocupa. Sé que lo conseguirá porque es un gran jugador. Ha tenido una gran presión porque todo el mundo lo veía como la gran estrella de Inglaterra con tan solo 18 o 19 años. Ahora es lo suficientemente maduro como para conseguirlo".

La renovación de Lukaku. Tema tabú. El belga es, sin duda alguna, el mejor jugador de los "Toffees", y una ampliación de su contrato, aunque sea por un año más, alegraría, y mucho, al respetable del Goodison Park: "Su renovación sería una gran noticia porque demuestra que el club quiere mantener a sus mejores jugadores para formar un proyecto de futuro ganador. Uno nunca sabe qué puede pasar en un año de fútbol, y aunque Lukaku renueve, no sabemos si seguirá con nosotros. Él es una gran parte de nuestro futuro, pero vamos a ver qué pasa".