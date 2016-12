Anuario VAVEL Arsenal 2016: el reflejo de los últimos años

Fotomontaje: Aitor Sánchez-Rey Larrea (VAVEL.com)

Como viene siendo habitual al final de cada año, llega el momento de hacer balance. En este caso, el Arsenal debe mirar atrás para valorar el final de temporada 2015/2016, ese que dejó un subcampeonato conseguido con más pena que gloria, una eliminación en octavos de la UEFA Champions League a manos del FC Barcelona tras otro sorteo horroroso y una posibilidad esfumada de enmendar una temporada en blanco consiguiendo la FA Cup. También tiene que centrarse en su verano, esa fecha en la que llegan refuerzos y comienzan los preparativos de un curso 2016/2017 que, como viene siendo habitual, promete más de lo que finalmente es. Así están finalizando un 2016 que ha contado con grandes rachas de resultados que les han llevado, incluso, a liderar la tabla de la Premier League pero que, por otro lado, ha dejado grandes decepciones en partidos ante rivales claramente inferiores.

Inicio de año de subidas y bajadas

El primer partido del 2016 no se iba a hacer esperar. El equipo de Wenger recibió al Newcastle, equipo al que se impuso por un ajustado 1-0 gracias al gol de Koscielny a un cuarto de hora del final. Estos tres puntos, sumados al empate entre Leicester y Bournemouth dejaba al conjunto Gunner en lo más alto de la clasificación de la Premier League. ¿Había alguna manera mejor de comenzar el año? Seguro que no. Lo que sí se hubiese podido mejorar es el rendimiento de los partidos inmediatamente posteriores al que les dio el liderato. Los empates ante Liverpool y Stoke City sumados a la derrota frente al Chelsea pronto despertaron del sueño de ser campeón a los seguidores del Emirates Stadium. Aún corría la jornada 23 de competición, pero se comenzaba a valorar la posibilidad de que el Arsenal no aprovechara una temporada rara en cuanto al rendimiento de los grandes equipos de Inglaterra.

Koscielny celebra el tanto ante el Newcastle que deja líder al Arsenal | Fotografía: Arsenal

No obstante, si las sombras pudieron ser esos tres encuentros consecutivos sin ganar en Premier League, que serían cuatro tras el empate, ya en febrero, ante el Southampton, las luces brillaron alumbrando la senda hacia el título que tantas y tantas veces ha salvado al conjunto de Londres. Ese no es otro que la FA Cup. El comienzo arrollador del Arsenal dejaba entrever el deseo de mantener un título que ya consiguieron la temporada anterior al deshacerse del Aston Villa en la final por un contundente 4-0. Cuatro goles fueron los que se vieron también en el primer partido de este torneo copero ante el Sunderland. Los de Wenger, con un equipo mucho más titular del que se puede imaginar, endosaron un 3-1 ante un equipo que tenía puesta su mira en la competición liguera, donde iban a luchar por eludir el descenso hasta el final. El siguiente compromiso de FA Cup fue ante el Burnley, un conjunto que este año ha llegado a la máxima competición inglesa. Los entrenados por Sean Dyche pusieron en complicaciones a unos Gunners que apenas ganaron por un mínimo 2-1 gracias a los tantos de Chambers y Alexis.

Las lesiones volvieron a perjudicar al Arsenal en el inicio de 2016

En definitiva, el mes de enero del Arsenal volvía a estar marcado por ese gran esfuerzo que tuvieron que realizar los catorce o quince futbolistas que Wenger tenía disponibles. Como es una norma general en el devenir Gunner año tras año, la enfermería se fue llenando a medida que transcurrían las jornadas ligueras y las competiciones. De esta forma, el arranque del año se hacía sin jugadores tan importantes como Santi Cazorla o Coquelin en el centro del campo o como Alexis Sánchez en la delantera. Además, a mediados de mes cayeron dos más: Mesut Özil, pieza indispensable para Wenger, y Rosicky, que podría haber actuado de recambio en la que terminó siendo su última temporada como futbolista profesional.

Salió cruz

El mes de febrero era una moneda al aire. Por un lado, se iba a disputar un encuentro trascendental en la lucha por la Premier League, pues ese partido ante el Leicester, que sorprendentemente comandaba la clasificación habiendo transcurrido ya seis meses de competición, se marcaba en rojo en el calendario Gunner. Por otro, llegaba el tercer partido de la FA Cup ante un equipo de Championship, el Hull City, y ese complicado pero ilusionante partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el FC Barcelona.

Antes, no obstante, había que disputar el ya mencionado partido ante el Southampton que acabó en empate a cero. Este nuevo traspiés suponía una nueva pérdida de puntos en el que era el cuarto encuentro consecutivo sin ganar. Esta racha tuvo su final en el viaje a Bournemouth, donde se midieron al equipo del Vitality Stadium al que se impusieron por un sólido 0-2 gracias a los tantos de Özil y Oxlade-Chamberlain en apenas dos minutos. De esta guisa encaraban el importante encuentro en el Día de San Valentín ante el Leicester. Durante los noventa minutos hubo de todo menos amor sobre el rectángulo de juego. Dos equipos destinados a ganar se enfrentaban en un partido que iba a dejar la Premier League apretada o decantada en función del resultado. Finalmente, fue la primera de las opciones la que se dio tras la victoria, in-extremis, del Arsenal ante los Foxes gracias al tanto de Welbeck, que volvía ese día tras estar lesionado más de diez meses. Así las cosas, los Gunners se situaban a dos puntos de un liderato que, una vez más, se iba a alejar.

Welbeck celebra su tanto ante el Leicester que dio la victoria al Arsenal | Fotografía: Arsenal

El Arsenal ha estado 289 días sin perder fuera de casa en Premier

Esta distancia aumentó en la visita a Mánchester para medirse al equipo entrenado entonces por Louis van Gaal. El holandés armó un esquema que puso en serios aprietos a un Arsenal que apenas pudo acercarse en el marcador para terminar perdiendo por 3-2 en la que ha sido su última derrota liguera fuera de casa hasta el pasado 13 de diciembre, cuando también salió sin sumar una sola unidad de Goodison Park. En total, 289 días poniendo en aprietos a la afición rival en su propio estadio.

En cuanto a esos partidos eliminatorios hay que destacar dos aspectos. El primero llega en la FA Cup, una competición que suele servir a los equipos más humildes para presentar credenciales con el deseo de matizar una temporada desastrosa. Ese fue el deseo de un Hull City que terminó ascendiendo a la Premier League tras un año memorable en el que el principal objetivo era conseguir ese ascenso. Aun con esas, los Tigers lograron sacar un valioso empate a cero del Emirates Stadium que obligó a un encuentro de desempate que supuso un desgaste notorio en un Arsenal que lo acusó en el encuentro de vuelta ante el FC Barcelona. Ese es, precisamente, el segundo punto. Uno que lleva a pensar directamente en la mala suerte que tiene el conjunto de Londres en los sorteos. Si no es el equipo catalán es el Bayern de Münich el que arruina el transcurso de un grupo que se clasificó de manera agónica para esos octavos de final en los que Messi logró batir a Petr Cech por primera vez consiguiendo un 0-2 en Inglaterra que dificultaba mucho las cosas a los de Wenger.

Enterrados vivos

Sin lugar a dudas, si hay un mes marcado en negro en el calendario Gunner durante el año 2016, es marzo. El que era el tercer mes se convirtió en una auténtica pesadilla de la que nadie pudo despertar hasta que no tomaron conciencia de que habían quedado eliminados de la FA Cup, de la UEFA Champions League y, prácticamente, de la carrera por un título al que se habían acercado tras ganar al que iba a ser campeón en casa. La derrota inesperada ante el Swansea, por 1-2, bien anticipaba el calvario que iban a vivir los Gunners en esos treinta y un días. Todo ello se ratificó cuando no lograron la victoria en el derbi de Londres ante el Tottenham en White Hart Lane. El empate a dos dejaba al equipo de Ranieri a ocho puntos, que se convertirían en once tras la victoria ante el Everton de un Arsenal que veía aplazado su encuentro ante el Manchester City por tener que disputar el partido de desempate ante el Hull City.

Wenger presencia desolado la derrota ante el Swansea | Fotografía: Premier League

Inevitablemente, esa distancia tan elevada pesaba mucho a un equipo que veía perdida su posibilidad de alzarse con un título liguero doce años después de haber sido campeón por última vez. Además, las bajas se iban multiplicando partido tras partido hasta el punto de no poder contar con titulares indiscutibles como Cazorla, Koscielny, Cech o Monreal. Todo ello fue disipado por una engañosa goleada al Hull City que les invitaba a entrar en los cuartos de final de la FA Cup. Ahí, el Watford se visitó de héroe sacando los colores a un Arsenal que no pudo imponerse en su propio estadio a un equipo que era inferior desde todos los puntos de vista posibles. Lo que había venido siendo una tónica durante toda la temporada había terminado convirtiéndose en una auténtica tortura que dejaba a los Gunners sin justificación en un curso 2015/2016 para el olvido. El bajo rendimiento ante rivales asequibles aniquiló a un equipo que aún recibiría un revés más antes de acabar el maldito mes de marzo.

El Arsenal no realizó una mala eliminatoria ante el FC Barcelona, pero terminó eliminado

Bien es cierto que era un secreto a voces, pero la posibilidad de soñar con una remontada en el Camp Nou que cambiase el transcurso de la temporada estaba ahí. Después del 0-2 de la ida, en un partido en el que el Arsenal no mostró mala cara, tocaba confiar en dar la sorpresa en el templo azulgrana. Una sorpresa que duró apenas dieciocho minutos, tiempo en el que Neymar colocó el 1-0 en un marcador que terminó indicando un 3-1 final y un sonrojante 5-1 global. El Arsenal no había disputado un mal encuentro en Barcelona, pero no conseguía imponerse a uno de los mejores equipos del momento.

El resumen de la temporada

Un aficionado que haya seguido poco o nada al Arsenal durante el año 2015/2016 bien puede tomar el mes de abril y mirar los partidos y resultados para hacerse una idea bastante aproximada de lo que fue esa temporada para los Gunners. Por un lado, se va a encontrar una contundente victoria ante el Watford por 4-0 que sirvió de revancha por la eliminación copera y dos victorias por 2-0 y 1-0, ante West Bromwich Albion y Norwich City respectivamente, que pasaron desapercibidas por su poco juego. Por otro, se va a dar cuenta del verdadero problema del equipo: la pérdida de puntos en escenarios en los que parten como favoritos.

El Arsenal se situaba cuarto a menos de un mes de finalizar la temporada

Los tres grandes ejemplos se dan en los enfrentamientos ante West Ham, Crystal Palace y Sunderland. Es cierto que los primeros hicieron un curso memorable que terminó cuajando en una séptima plaza que les dio acceso a la ronda previa de la UEFA Europa League. Sin embargo, cuando hay un título en juego, la buena racha de un conjunto no debe servir de excusa para terminar empatando a tres. Más grave fue la pérdida de puntos ante los de Alan Pardew, que lograron obtener un empate a uno en el Emirates Stadium que, junto al encuentro aplazado ante el Manchester City, dejaron a los de Wenger en el cuarto puesto a menos de un mes de acabar la temporada. La igualada ante el Sunderland, que se jugaba la permanencia, evidenció la falta de gol de un equipo que bien pudo ganar el partido con algo más de puntería.

Alexis Sánchez decepcionado tras empatar ante el West Ham | Fotografía: Premier League

Alucinaciones positivas y negativas

Mayo se convirtió en el mes inesperado en todos los sentidos. En el aspecto más negativo llegó la consolidación del Leicester, un equipo que se había introducido entre los primeros clasificados hasta el punto de hacerse con el título liguero el 2 de mayo de 2016. Este hecho llegó tras el empate del Tottenham ante el Chelsea, algo que se convertía en una buena noticia para el Arsenal. Los Gunners arrancaban el último mes de competición a tres puntos de su rival inmediato, unos Spurs que se desplomaron a medida que transcurrían los últimos encuentros.

Gracias a esta bajada de rendimiento de los entrenados por Pochettino, los de Wenger lograron acercarse un poco más tras empatar a dos ante el Manchester City en el Etihad Stadium. La inesperada derrota del Tottenham ante el Southampton dejó abierta una posibilidad remota de terminar siendo subcampeones en una temporada en la que se esperaba mucho más. A este puesto se llegó en la última jornada liguera, cuando se impusieron 4-0 al Aston Villa en un Emirates Stadium que celebraba a partes iguales los tantos de su equipo y los del Newcastle, un conjunto ya descendido y con el único deseo de despedirse de la alta competición por todo lo grande. Y vaya si lo hizo. Endosó un duro 5-1 a un Tottenham que veía perdida la posibilidad de quedar por encima del Arsenal.

El Arsenal no era subcampeón desde la temporada 2004/2005

Así pues, el Arsenal se proclamaba subcampeón de la Premier League, algo que no sucedía desde el curso 2004/2005. No obstante, la sensación era contradictoria. Por un lado, estaba la satisfacción de haber sido el mejor equipo de los mejores, entendiendo como mejores Manchester City, Manchester United, Liverpool o Chelsea, que intentaría volver a ser campeón pero al que su desplome no se lo permitiría. Por otro, la afición no estaba contenta al no haber aprovechado, precisamente, esta posibilidad que le habían brindado el resto de candidatos a la primera posición. La temporada 2015/2016 sirvió para evidenciar el problema de un Arsenal que no supo aprovechar las oportunidades cedidas por sus rivales.

La “germanización” Gunner

El mercado de fichajes para el Arsenal se ha resumido en dos fichajes de categoría para reforzar la línea defensiva y la medular y ambos tienen relación con el país alemán. Granit Xhaka y Shkodran Mustafi han sido las dos principales contrataciones para esta temporada, aunque otros nombres como Lucas Pérez, en busca del tan deseado delantero centro que consiga asegurar 20 goles por temporada, y Rob Holding, un defensa central talentoso, también están buscando protagonismo en la plantilla.

Mustafi se ha convertido en uno de los hombres más importantes del Arsenal

El defensa alemán llegó después de pagar 42 millones al Valencia y, hasta el momento, ha cumplido con las expectativas. Junto a Laurent Koscielny ha formado una de las parejas de centrales más consistentes de la Premier League, hasta el punto de considerarse el dúo más fiable. Por juventud y calidad, el zaguero asegura que la posición esté bien cubierta. De hecho el club se ha convertido en uno de las mejores plantillas defensivas de la competición coincidiendo con su llegada, así que Arsène Wenger tiene motivos para estar satisfecho con su contratación.

Granit Xhaka y Shkodran Mustafi posan antes de comenzar la temporada | Fotografía: Getty Images

En el caso de Xhaka el Arsenal pagó 45 millones al Borussia Monchengladbach, convirtiéndose en la contratación más cara del período de fichajes estival para el equipo Gunner. El centrocampista ha empezado a tener más oportunidades a raíz de la lesión de Santi Cazorla, momento en el que ha podido demostrar su gran capacidad para la elaboración del juego. Además, a través de su gran disparo, ha conseguido marcar tres goles, uno en cada competición que ha disputado.

Pretemporada corta pero intensa

La pretemporada del Arsenal estaba muy influenciada por la posición que habían logrado en la temporada 2015/2016. El hecho de no tener que disputar una ronda clasificatoria a la UEFA Champions League daba cierta libertad al conjunto de Wenger. Un Arsène Wenger que, lejos de cargar las piernas de sus jugadores con grandes encuentros, apostó por una pretemporada de cinco compromisos en los que se alejarían de grandes desplazamientos más allá de la gira por Estados Unidos. Además, diseñó un plan en el que los Gunners iban alternando encuentros de mayor intensidad con otros ante rivales claramente inferiores bien por jugadores o por el nivel de sus respectivas ligas.

El Arsenal disputó cinco partidos en 17 días de pretemporada

Así pues, todo comenzó el 22 de julio de 2016 y terminó el 7 de agosto del mismo año. En total, diecisiete días en los que el Arsenal disputó cinco encuentros que aprovechó para hacer probaturas y, sobre todo, coger el ritmo necesario para arrancar la Premier League 2016/2017 con un nivel físico óptimo. Lo que no pasó por alto el conjunto de Londres fue su complicado inicio liguero, pues hay que recordar que en las dos primeras jornadas recibieron al Liverpool, candidato a pelear por el título tras no disputar ninguna competición europea, y visitaron al Leicester, vigente campeón de la competición.

Ante un equipo similar a los Foxes, que también dio sorpresas en su momento en la Ligue 1, inició la pretemporada 2016. El Lens se iba a convertir en la primera piedra en el camino de un Arsenal que no perdió ninguno de esos cinco encuentros a pesar de medirse a rivales de la talla de Manchester City o un combinado de estrellas de la MLS. Al conjunto galo se enfrentaron antes de la gira por el continente americano. Viajaron hasta Francia para cosechar un empate a uno en el que brilló con luz propia Oxlade-Chamberlain, que además anotó el tanto del empate a nueve minutos para el final. Los de Wenger, a pesar de que fueron mejores, no lograron sumar una victoria que hubiera aumentado el ánimo en los primeros días de competición.

El problema de siempre

Precisamente, fue el ánimo lo que quedó tocado tras este primer partido y no por el resultado o las sensaciones que dejó el equipo. Fue la lesión de Mertesacker, que no ha vuelto a un terreno de juego todavía, lo que revivió el calvario de las lesiones en la parcela Gunner. Ya es una tónica habitual ver la enfermería del equipo del Emirates Stadium a rebosar año tras año. En esta ocasión, el martirio no respetó ni el inicio de la temporada 2016/2017 y se hizo patente desde el primer día. Posiblemente, esta fue la gota que colmó un vaso que se desbordó hacia el mercado de fichajes, pues Wenger precisaba de centrales ante un panorama incierto que podía llevar al traste todas sus teorías sobre un curso que se antojaba esperanzador. De esta forma, se hicieron con los servicios de Rob Holding, un central inglés joven llegado del Bolton.

Rob Holding posa con la camiseta del Arsenal | Fotografía: Arsenal

La decisión no pudo ser más acertada. Además del buen nivel que ha demostrado sobre el terreno de juego, las dudas en la línea defensiva se iban a ir incrementando a medida que transcurrían los encuentros de pretemporada. Con Koscielny aún de vacaciones, al igual que Giroud por haber disputado la final de la Eurocopa de Francia, solo Gabriel, que sufría amigdalitis, y Chambers, que terminó saliendo cedido al Middlesbrough, eran los centrales con los que contaba Wenger hasta el fichaje de Mustafi, que se ha convertido en el eje de la zaga del Arsenal.

El desplazamiento más notorio del Arsenal fue una gira por Estados Unidos con dos partidos

Holding debutó, precisamente, en el segundo encuentro de pretemporada ya en Estados Unidos. Un combinado de estrellas de la MLS, entre los que se encontraban jugadores míticos como Kaka, Drogba, Pirlo, Villa o Dempsey, iba a ser su primer rival en el continente americano. El 2-1 fue lo de menos en un encuentro cargado de prolegómenos que restaron importancia a lo que realmente quería conseguir el técnico francés: una primera toma de contacto ante un rival de renombre. Apenas unos días más tarde tuvieron que medirse al Chivas de Guadalajara en un partido más alejado de los focos en el que el conjunto inglés ya pudo mostrar muchas más ideas sobre el terreno de juego. El resultado final fue de 3-1 gracias a los tantos de Holding, Oxlade-Chamberlain y Akpom, uno de los tantos jóvenes talentos a los que ha ido dando la oportunidad Wenger a lo largo de la temporada.

Lo más importante para el final

Con el deber cumplido y la cuenta de ahorros llena volvía el Arsenal de su escueta gira por Estados Unidos. De vuelta a Europa, el club londinense viajó hasta los países escandinavos para aprovecharse de su excelente climatología veraniega con el deseo de que los jugadores fueran puliendo los últimos desperfectos físicos de cara a ese exigente inicio liguero. Dos encuentros, separados por menos de 48 horas, pusieron el punto y final a una pretemporada que iba a acabar por todo lo grande venciendo a uno de los favoritos para alzarse con el título liguero, el Manchester City.

Antes de ese vistoso encuentro ante los Citizens, los Gunners tuvieron que medirse al Viking, un conjunto noruego que, tanto por sus jugadores como por el nivel de su liga, servía de sparring a los dirigidos por Wenger. En total fueron ocho los tantos que endosaron a los locales que, lejos de apesadumbrarse, disfrutaron de la experiencia de jugar ante uno de los clubes referentes a nivel mundial. Muy diferente era este encuentro del que iban a jugar ante el conjunto de Guardiola. Aunque los de Mánchester aún no tenían integradas todas las ideas de su técnico, sí gozaban de algo más de físico al haber iniciado la pretemporada antes por ese partido clasificatorio a la fase de grupos de la UEFA Champions League que tenían que disputar.

Así pues, el inicio de los Sky Blues fue muy diferente al del Arsenal, algo que les valió para ponerse por delante a la media hora de partido gracias a un tanto de Agüero. Sin embargo, fuera por ese encuentro previo de la Liga de Campeones ya comentado o por un descenso generalizado en el físico, el Manchester City empezó a complicarse el choque hasta el punto de encontrarse con un duro 3-1 por parte de un Arsenal que se encomendó a Iwobi, Walcott y Akpom para dar el primer golpe encima de la mesa a una semana escasa de iniciar la Premier League. Solo Iheanacho, en una medida desesperada de poder evitar la derrota, ajustó un marcador que daba el primer triunfo importante a los de Londres.

Iwobi en el momento del gol ante el Manchester City | Fotografía: Arsenal

No obstante, tras el encuentro nadie se preocupaba del resultado, sino del estado de Gabriel, un jugador que recibió un fuerte encontronazo con el delantero Citizen que le dejó fuera de los terrenos de juego durante mes y medio. Esa era la forma en la que finalizaba una pretemporada bastante representativa de la trayectoria del Arsenal. Buen rendimiento ante rivales grandes, descuidos innecesarios en líneas defensivas y lesiones que poco a poco van minando la moral de un conjunto que tenía que empezar muy fuerte y concentrado el curso 2016/2017.

Una temporada más con la era Wenger en entredicho

La campaña 2016/2017 se presentaba como un reto más peculiar que los últimos años para Arsène Wenger y desde el arranque de la Premier League se iba a notar el punto extra de implicación para al fin volver a alzarse con la Premier League. Año tras año el nivel de la Primera División inglesa parece ascender, sobre todo tras el incremento en el presupuesto de todos los clubes haciendo que equipos más humildes tengan capacidad para tener a grandes jugadores. Todo esto se resume en más exigencia para el club londinense en ese gran calvario que vive en los últimos tiempos en la competición liguera. Las exigencias son cada vez mayores después de 20 años al mando del equipo y, si el club no consigue algún trofeo, el tiempo de Wenger en el banquillo del Arsenal podría estar terminándose.

Wenger da con la tecla en el inicio de la Premier League

Este inicio de temporada tendría un plato fuerte reservado para los Gunners, el Liverpool de Jurgen Klopp, un equipo que después del proceso de adaptación del entrenador alemán a la Premier parece destinado a luchar por el título. En uno de esos partidos vibrantes que nos hacen recordar después del largo verano por qué la Premier es la mejor competición liguera del mundo, el conjunto de Wenger cosechó la primera derrota de la temporada en el Emirates Stadium por 3-4. Lejos de amparar otra temporada de fracaso en Liga, el entrenador alsaciano salió satisfecho por el buen rendimiento de sus jugadores y estaba convencido de que su plantilla tendría mucho que decir.

El Arsenal comenzó perdiendo ante el Liverpool y empatando ante el Leicester

A partir de ese momento el Arsenal, previo empate ante el último campeón de la Premier League, se convertiría en uno de los equipos de moda en Europa. Las victorias comenzaban a disipar las dudas de los siempre difíciles de convencer periodistas de Londres; Watford, Southampton y Hull City fueron los cabezas de turco para poner al equipo de Wenger en las posiciones más altas de la tabla antes del derbi ante el Chelsea. Recibir en el Emirates al nuevo proyecto de Antonio Conte era el termómetro perfecto para saber si este equipo tenía capacidad de proclamarse aspirante al título; y pasó con nota el examen.

Walcott y Özil celebran uno de los goles ante el Chelsea | Fotografía: Getty Images

3-0. Si bien es cierto que el equipo del sudeste de Londres aún estaba encontrando el estilo que le iba a hacer dominar la competición unas cuantas jornadas después, golear a tu máximo rival supone instalar el estado de felicidad tanto en el vestuario como en la grada. Y esa comunión se antojaba fundamental teniendo en cuenta el estado de antagonismo hacia Arsène Wenger que comenzaba a extenderse entre la afición Gunner. Burnley y Swansea también sucumbieron a un Arsenal en el que comenzaba a despuntar el que se ha ido convirtiendo jornada tras jornada en el líder del equipo.

El Arsenal encuentra por fin su delantero centro

Después de Thierry Henry el puesto de delantero centro en el Arsenal quedó vacante. Muchos llegaron para suplirlo y quizás el que más cerca se quedó fue Robin Van Persie. Pero todos, hasta el mismo delantero holandés, se quedaron muy lejos del galo. De hecho la marcha del neerlandés al Manchester United provocó un largo letargo en esa posición que solo supo llenar Giroud de una manera bastante light. Pero esta primera parte de la temporada ha dejado un brillo de esperanza en la figura de Alexis Sánchez.

Alexis Sánchez lleva 14 goles y doce asistencias en 23 partidos

El chileno está rindiendo a un nivel excepcional jugando la mayor parte de los minutos en la posición de delantero centro y solo es superado en la tabla de goleadores de la Premier League por Diego Costa. 14 goles y 12 asistencias en los 23 partidos de lo que va de temporada, con un promedio de 139 minutos por gol; unos números que hacen del delantero sudamericano uno de los jugadores más en forma de Europa. Con 28 años parece estar encontrando el mejor momento de su carrera y tanto con sus goles como con su carácter es el jugador que más está aportando a la plantilla londinense.

Alexis Sánchez es el máximo goleador del equipo con 12 tantos en Premier League | Fotografía: Getty Images

Hasta 14 partidos sin conocer la derrota

El equipo seguía acumulando partidos sin perder completando unos meses de septiembre y octubre inimaginables donde solo el Middlesbrough consiguió sacar un empate a cero de Londres; un pequeño tropiezo que no estropeaba la racha de imbatibilidad. El Sunderland pagaría los platos rotos encajando un 1-4 antes de dos partidos de suma dificultad frente a Tottenham y Manchester United. El duelo en casa ante sus rivales londinenses se solventaría con empate a uno, repitiendo el resultado en el clásico del fútbol inglés frente a los del norte de Inglaterra. De esta forma, los Gunners superaban un duro puerto de montaña in-extremis, sin perder pero sin dar un golpe sobre la mesa que hubiera supuesto afianzarse en la primera posición de la Premier a la vez que alejaban a dos rivales por el cetro inglés.

El Arsenal acumulaba once encuentros de liga sin caer derrotado y la prensa ya situaba a este equipo en la senda del Arsenal de The Invincibles, aunque no podían ya igualarlos tras la derrota en la primera jornada. A esta racha se le sumarían otros tres encuentros venciendo de forma amplia a Bournemouth (3-1), West Ham (1-5) y Stoke City (3-1) para poner el récord en 14 victorias. Wenger no podía estar más satisfecho con cómo había comenzado el año y la progresión del equipo parecía alentar la lucha por el título, pero el mes de diciembre es muy largo y alberga horrores.

Adiós a la Copa de la Liga

Dentro de esta gran racha que vivía el Arsenal, una piedra apareció en el camino. La Copa de la Liga es un título que el club Gunner no gana desde la temporada 1992/1993 y que lleva cinco temporadas sin llegar a la final. Y esta temporada tampoco podrá intentar alzarse con el torneo copero.

Tras vencer a Nottingham y Reading en dieciseisavos y octavos de final respectivamente, el duelo de cuartos cuadró al equipo londinense con el Southampton. El Emirates acogía el encuentro con un Arsenal no solo enrachado en Premier League, sino que tampoco conocía la derrota en la Champions League ni en esta EFL Cup. Pero el Southampton dio la campanada y con dos goles en la primera mitad sentenció el encuentro en el que los locales no encontraron la portería rival.

Reed y Ramsey disputan un balón en la eliminación del Arsenal de la Copa de la Liga | Fotografía: Arsenal

Primer puesto agrio en el grupo de la Champions League

El Arsenal afrontaba una nueva temporada de Champions League en un grupo en el que tendría como rivales al PSG, Basilea y Ludogorets. El enfrentamiento contra los franceses era, a priori, lo más atractivo del grupo ya que los otros dos rivales eran inferiores. Y los presagios se confirmaron. Entre el equipo de Wenger y el de Unai Emery se disputaron la primera plaza del grupo hasta la última jornada.

En la primera ambos se enfrentaron directamente en el Parque de los Príncipes en un partido que acabó en empate a uno. Las dos siguientes jornadas los Gunners obtuvieron sendas victorias ante Basilea y Ludogorets sin encajar gol. Ya en la cuarta jornada volvió a jugar contra el equipo búlgaro fuera de casa donde los londinenses sufrieron más de la cuenta venciendo finalmente por 2-3. Ante el PSG en el Emirates los de Wenger querían certificar el primer puesto pero se volvió a producir un empate, en esta ocasión a dos goles; lo que provocaba que los franceses ganasen el golaverage a su rival inglés.

Los partidos entre el PSG y el Arsenal tuvieron mucha tensión | Fotografía: Getty Images

Contra todo pronóstico, el PSG no ganó al Ludogorets y el Arsenal acabó líder

El Arsenal necesitaba un pinchazo de los de Emery en la última jornada y vencer al Basilea, y se produjo la carambola. El PSG empataba en casa a dos ante el Ludogorets, que se jugaba entrar en Europa League, y los londinenses vencían en Basilea a los suizos por 1-4; primer puesto para el Arsenal que le permitirá jugar la vuelta de los octavos en casa. Premio un tanto agridulce después del sorteo de esta ronda ya que el rival será el Bayern de Münich, un clásico en los últimos años que siempre se le atraganta al equipo inglés.

Final de año titubeante

Toda racha tiene su fin y la liguera del Arsenal acabó en Liverpool. El Everton se rehízo tras el gol inicial de Alexis Sánchez y doblegó a los Gunners por 2-1. Esa derrota también suponía que el Chelsea se escapaba a ocho puntos y la distancia empezaba a ser importante. Cinco días después el Manchester City esperaba con el cuchillo entre los dientes ya que tenía la opción de superar al equipo londinense en la tabla. Theo Walcott adelantó a los suyos, pero Sané y Sterling le daban la vuelta al partido en una segunda parte que dejaba muchas dudas de la solidez que había demostrado durante esta primera mitad de la temporada el Arsenal.

Leroy Sané marca el gol del empate en el partido que finalmente perdería el Arsenal | Fotografía: Getty Images

El equipo se encuentra a once puntos del liderato y, aunque aún queda más de la mitad de la temporada, esas esperanzas que había levantado parecen haberse diluido. Veremos si Arsène Wenger consigue levantar la moral al equipo tras estas últimas derrotas y le devuelve a la lucha por la Premier League. Aunque sin duda el verdadero examen vendrá en febrero; si el Arsenal supera al Bayern en los octavos de final estará de nuevo en el foco y luchar por la Champions sí que sería una gran alegría para la afición Gunner, sobre todo teniendo en cuenta el mal estado de forma por el que pasan los equipos ingleses en las competiciones europeas.