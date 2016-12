Resumen Hull City 0-3 Manchester City en Premier League 2016

Google Plus

¡FINAL EN EL KC STADIUM! HULL CITY 0-3 MANCHESTER CITY.

Gran jugada de Sterling y Davies envió el balón en propia puerta.

93' GOOOOOOOOOOOOOL. CURTIS DAVIES EN PROPIA PUERTA.

91' Buen disparo de Snodgrass pero Bravo controló fácilmente.

90' Se jugarán tres minutos más.

90' Falta de Sterling sobre Mason. Buena oportunidad para descontar a favor de Hull City.

87' Cambio en Manchester City: Fernando (Ingresa) - Silva (Sale).

85' La defensa de Manchester City despeja el peligro. Hull busca descontar.

80' Iheanacho puso el 2-0 a favor de Manchester City.

77' GOOOOOOOOL DE IHEANACHO

74' Yaya Touré cambió el penalti por gol. Hull City 0-1 Manchester City.

72' GOOOOOOOOOOOOOL DE YAYA TOURÉ

71' PENALTI PARA MANCHESTER CITY.

70' Cerca de marcar Iheanacho, pero controló de buena forma Marshall.

69' Falta en ataque de Mbokani sobre Kolarov.

66' ¡Lo tuvo Kevin De Bruyne! Su disparo se fue cerca del arco de Marshall.

64' Bravo despejó un centro muy peligroso. Hull City se acerca cada vez más al arco de Manchester City.

63' Cambio en Hull City: Mason (Ingresa) - Huddlestone (Sale).

62' Falta de Yaya Touré sobre Snodgrass.

59' Se salvó el Manchester City. Sagna despejó sobre la linea lo que pudo ser el gol de Hull.

58' Muy cerca el Hull City. Nadie pudo conectar el centro de Snodgrass.

57' Tiro libre peligroso a favor de Hull City.

56' Cambio en Manchester City: Iheanacho (Ingresa) - Nolito (Sale)

55' Se prepara para ingresar Iheanacho.

53' ¡Muy cerca Manchester City! El palo de dijo que no a De Bryune.

51' ¡ Lo tuvo Hull City ! Maguire conectó el balón pero su disparo se fue por arriba del travesaño.

50' Dura falta de Otamendi ante Mbokani.

47' Estuvo cerca Hull. Clucas disparó pero su tiro dio en un defensor de Manchester City y salió al córner.

46' Gran jugada individual de Sterling que hizo trabajar a Marshall.

¡ ARRANCA LA SEGUNDA MITAD EN EL KC STADIUM !

Regresan los equipos al campo de juego.

Los de Guardiola no estuvieron finos en los últimos metros y no lograron sacar ventaja de la posición del balón. Hull llegó sólo con pelotas paradas y no generó real peligro en el arco defendido por Bravo.

¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD! HULL CITY 0-0 MANCHESTER CITY.

45' Se jugarán dos minutos más.

44' Nueva falta a favor de Hull City que se acerca con las pelotas paradas al arco de Bravo.

43' Despejó sin problemas la defensa del Manchester City.

43' Otra falta a favor de Hull City. Esta vez Nolito sobre Elmohamady. Buena ocasión para los Tigers.

42' Falta de Otamendi sobre Mbokani. Siguen empatando a cero.

40' Llegó Hull City de la mano de Clucas, pero su tiro se fue fuera.

39' Lo intentó Nolito pero el balón se fue lejos de la portería de Marshall.

38' Casi lo tuvo Manchester City de contra pero la defensa de Hull logró despejar.

37' Disparó Sterling desde fuera del área pero el balón se fue a las nubes.

33' Intentó Nolito desde lejos. Marshall controló fácilmente.

30' En media hora de juego Hull 0-0 Manchester City.

27' Se acerca cada vez más Manchester City. Livermore le impidió controlar a Sterling y envió el balón al córner.

24' Pelota quieta peligrosa a favor de Hull. Sin embargo, la defensa de Manchester City resolvió de buena forma.

22' Nuevamente Livermore acerca a los Tigers al arco de Bravo, esta vez con un disparo de larga distancia.

21' ¡Llegó el Hull! Livermore tiró su cabezazo por arriba del travesaño.

20' Gran disparo de Silva desde larga distancia. Respondió de buena manera Marshall.

17' Cambio en Manchester City: Kolarov (Ingresa) - Stone (Sale)

16' Stone cae lesionado. Se prepara Kolarov para ingresar.

15' Primer cuarto de hora en el KC Stadium. Hull y Manchester City siguen igualando en cero.

13' Se anima a atacar el Hull y de apoco se acerca al arco defendido por Bravo.

10' Falta en ataque de Snodgrass sobre Clichy.

8' Cerca de abrir el marcador el Manchester City pero la defensa de Hull logró despejar.

6' ¡Lo tuvo Yaya Toure! Marshall se lo negó.

5' Falta de Dawson sobre De Bruyne. Buena posibilidad para Manchester City !

2' Intenso comienzo de partido. Presión alta de Hull y el City maneja la posición del balón.

¡ ARRANCA EL PARTIDO EN EL KC STADIUM ! YA JUEGAN HULL CITY VS MANCHESTER CITY.

Saltan los equipos al campo de juego.

En el banquillo junto a Guardiola esperan su oportunidad: Caballero, Zabaleta, Kolarov, García, Fernando, Jesús Navas, Iheanacho.

Manchester City: Bravo; Sagna, Stones, Otamendi, Clichy; Fernandinho, Yaya Touré, Silva, Sterling, De Bruyne; Nolito.

En el banquillo junto a Mike Phelan esperan: Jakupovic, Weir, Henriksen, Maloney, Meyler, Mason, Diamonde.

Hull City: Marshall; Davies, Dawson, Maguire; Robertson, Huddlestone, Elmohamady, Clucas, Livermore; Snodgrass, Mbokani.

¡ Ya están los once iniciales de ambos equipos !

El último encuentro entre estos dos equipos se jugó en diciembre de 2015 por los cuartos de final de la Capital One Cup y fue victoria de Manchester City por 4-1.

Foto: Getty Images.

El árbitro del encuentro será Robert Madley, quien fue promovido en el año 2013 por el SGR para arbitrar en la Premier League, pero es árbitro desde el año 2010.

KC Satdium. Foto: TigersEvents

El KC Stadium es una instalación de fines múltiples en la ciudad de Kingston upon Hull, Inglaterra. El estadio cuenta con una capacidad de 25.400 espectadores.

Agüero no será de la partida porque recién hoy cumplirá la sanción de cuatro fechas. El "Kun" estará en condiciones de reaparecer el último día de este año cuando su equipo visite al Liverpool.

El Hull City llega a este partido con varios jugadores fuera por lesiones, entre ellos está el uruguayo Abél Hernández, quien todavia tiene al menos dos semanas más fuera de las canchas.

Foto: Manchester City.

Guardiola habló con los medios antes del encuentro y aseguró que habló con algunos de sus jugadores sobre lo que es jugar en Boxing Day: "Hablé con algunos de mis jugadores sobre lo que es jugar en Boxing Day y con Hull. Dbemos estar preparados".

Foto: TigersTV.

Mike Phelan habló en conferencia, destacó que su equipo ha jugado de buena manera pero los resultados no acompañan, y aseguro que estan preparados para enfrentar al City: "Los jugadores han descanasado, pero como grupo estamos esperando enfrentar a Manchester City en el Boxing Day"

Foto: Reuters.

Hull y Manchester City se enfrentaron en 28 ocasiones, con 18 victorias para los Citizens, 6 triunfos para los Tigers y 8 empates. El conjunto de Manchester marcó 57 goles, mientras que Hull anotó 32 veces.

Vardy marcó tres goles ante Man City. Foto: Getty.

El último partido como visitante del conjunto de Manchester fue la dura derrota ante Leicester City por 4-2.

El Manchester City de Pep Guardiola llega a este partido ubicado en la 3ra posición con 36 puntos y una diferencia de gol de +16.

El último partido como local de Hull fue el apasionante empate 3-3 ante el Crystal Palace.

El Hull City de Mike Phelan se encuentra en la última posición de la Premier con un total de 12 puntos y una diferencia de gol de -22.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Hull City vs Manchester City en vivo, perteneciente a la 18ª jornada de la Premier League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio KC Stadium a partir de las 18:15 horas.