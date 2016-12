El Manchester United va en serio

Llegaba el "boxing day", y el Manchester United disputaría su partido frente al Sunderland, donde David Moyes volvería a lo que fue su casa durante una temporada (2013-2014).

Los "Red Devils" necesitaban conseguir lo que sería el cuarto triunfo consecutivo para optar por los puestos europeos, ya que el equipo entrenado por José Mourinho necesita recuperar todos los puntos que desperdició el principio de la temporada.

Zlatan Ibrahimovic celebra una de sus goles frente al West Bromwich. Foto: premierleague

El Manchester United, llegaba al partido siendo sexto en la clasificación, a tres puntos del quinto puesto (ocupado por el Tottenham Hotspur) y a seis del tercero (Manchester City). Hacerse con los tres puntos, era la principal prioridad para este partido.

El Sunderland viajaba a Old Trafford, ocupando los puestos de descenso. El comienzo de temporada de los hombres de Moyes fue horrible, y es que no consiguieron su primera victoria hasta la jornada número once frente al Bournemouth. A estas alturas, acumulaban once derrotas, cuatro victorias y dos empates, por lo que el Sunderland necesitaba rascar algun punto para abandonar los últimos puestos de la Premier League.

El Sunderland celebra su victoria frente al Watford. Foto: premierleague

El duelo entre ambos equipos comenzaba a las 16:00 horas, con intereses distintos, pero con una necesidad en común, salir de Old Trafford con los tres puntos.

Comienzo expectante

El partido empezaba con un juego lento y pausado, pero con un Sunderland más atrevido que asomaba por el área del Manchester United. Los de José Mourinho comenzaron los primeros minutos del partido manteniéndose replegados y a la espera de una pérdida de balón de los contrarios, con lo que generasen algún contragolpe.

Ander Herrera controlando el balón. Foto: ManUtd

La primera ocasión del encuentro la tendría el Sunderland por medio de Van Aanholt, que tras un lanzamiento de falta desde el borde del área, obligaría a David de Gea a realizar una intervención para evitar el primer gol de los visitantes.

Los "Reds Devils" encarrilan el partido

Los "Reds Devils" comenzaban a estar más entonados en el partido, y con mayor facilidad encaraban la portería del Sunderland. Pogba, tras una gran triangulación con los hombres ataque, conseguiría sacarse un disparo que tras golpear en un rival se marcharía el balón golpeando el palo derecho de la portería defendida por Pickford.

El centrocampista francés (Paul Pogba) estaba siendo el jugador del Manchester United más participativo de los locales, conseguía asociarse con facilidad, llegaba al área y ponía prueba al meta rival con varios disparos a puerta.

La mejoría del Manchester United en el encuentro terminaría haciéndose evidente anotando el primer gol del partido. Daley Blind, tras una gran asistecia de Zlatan Ibrahimovic, consegiría batir a Pickford con un disparo raso ante el que el guardameta visitante no tuvo nada que hacer.

Daley Blind anotaba el primer gol del partido ante el Sunderland. Foto:ManUtd

La primera parte concluiría con dos nuevas oportunidades de los locales, la primera de ellas a través de las botas de Paul Pogba, y la segunda tra un libre directo ejecutado por Juan Mata, que Pickford tuvo que despejar para evitar el segundo gol de los locales.

Los siguientes cuarenta y cinco minutos comenzaba con un Manchester United arrollador, llegando con facilidad sobre el área del Sunderland en apenas siete minutos de juego. Paul Pogba, en dos ocasiones tuvo el segundo para su equipo y Zlatan Ibrahimovic también desperdició una gran asistencia de Juan Mata, con un disparo que se marchaba por encima de la portería rival.

David Moyes y José Mourinho en el partido de hoy. Foto: SunderlandAFC

El partido pareció calmarse, y el Manchester United bajó un poco el nivel que había mostrado durante la gran parte del partido. José Mourinho dió entrada a dos cambios (Henrikh Mkhitaryan y Martial) para introducir aire fresco en el equipo y tratar de sentenciar el encuentro.

Goleada en los minutos finales

En los últimos minutos del partido, el Manchester United finiquitaría el encuentro. Zlatan Ibrahimovic conseguía culminar una gran jugada tras definir ante Pickford y hacer el segundo para los "Reds Devils".

Zlatan Ibrahimovic celebra su gol ante el Sunderland. Foto:ManUtd

Los locales, aún buscaban más, y no dejaban de encarar la portería rival. En una de estas jugadas, Antonio Valencia mandaba el esférico hacia Zlatan Ibrahimovic, y este con un pase al interior del área, encontraba a Henrikh Mkhitaryan, que con un remate acrobático, mandaba el balón al fondo de la red y ponía el tercero en el electrónico.

El Sunderland maquillaría el marcador, anotando un gol en Old Trafford. Borini aprovechaba un rechaze para recoger el balón y ejecutar un disparo que entraría por el poste izquierdo de la portería defendida por David de Gea.

El partido terminaría con el marcador de tres goles a uno, y con tres puntos más para los hombres de José Mourinho.El Manchester United, con este reultado, empataba momentáneamente a puntos al Tottenham, que jugaría el miércoles ante el Southampton.