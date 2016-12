Bob Bradley: "Somos nuestro peor enemigo"

Google Plus

Otro partido en la Premier League, otra derrota del Swansea City. Dos victorias en los últimos 15 encuentros en liga y son con 41 tantos en contra el equipo más goleado este curso. 12 puntos en 18 encuentros son el pobre bagaje de un conjunto que no parece haber conseguido reconducir el rumbo con el cambio de entrenador.

El Swansea es el equipo más goleado de la Premier League Tras caer en la tarde del lunes por 1-4 el Boxing Day ante el West Ham, Bob Bradley se presentó en la rueda de prensa con una clara cara de decepción: "Ha sido una tarde muy dura en todos los sentidos. Se ha visto a un equipo como el nuestro que está pasando un periodo muy complicado donde nada sale bien, y en el día de hoy ha sido más de lo mismo. En estos momentos somos nuestro peor enemigo y no importa lo que hagamos, terminamos poniéndonos a nosotros mismos en situaciones complicadas y dejando escapar todo nuestro trabajo duro".

"Tras 18 encuentros estamos en una posición muy complicada pero tenemos aún 20 encuentros para seguir luchando para ganar partidos y tratar de mantenernos. Hemos oído la respuesta del público en el estadio el día de hoy y no ha sido agradable, pero en algunos momentos como estos en el fútbol tienes que lugar contra todo cuando todo está en tu contra", analizó Bradley.

"No hay una fórmula mágica. Tenemos que seguir trabajando" Al ser preguntado por el diagnóstico y lo que deben cambiar, el estadounidense fue contundente y dijo: "No hay fórmula mágica para darle las vueltas a las cosas, no tenemos otra forma que seguir trabajando para encontrar una solución y nunca rendirnos".

"Ya sabía que estábamos en una situación difícil como esta cuando llegué y que tendría que luchar cada día para mantener mi trabajo y darle las vueltas a las cosas y estoy plenamente comprometido con ello. Creo en mi trabajo y creo en el mensaje que les doy a los futbolistas", se defendió el entrenador. "Dicho esto, no hay manera sencilla de explicar estas cosas cuando todo está en tu contra, cuando los límites son tan estrechos todo se complica mucho", dijo ante los medios.

Por último trató de lanzar un mensaje de optimismo y confianza en los suyos, especialmente ahora cuando su puesto corre más peligro que nunca: "Hay momentos en el fútbol cuando todo parece en tu contra. Es difícil de manejar cuando ocurre pero tienen que querer nuestros jugadores. Cuando nos hacen un gol en contra tenemos que arremangarnos y demostrar que creemos". "En la segunda mitad nos miramos los unos a los otros y decidimos intentar luchar para arreglar las cosas pero no fuimos capaces", dijo.

A modo de despedida y para que sus seguidores no entiendan el mensaje de manera errónea dijo: "No pongo ninguna excusa, tras un partido como este tomo responsabilidad absoluta. No fuimos lo suficientemente buenos".