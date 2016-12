Allardyce: "Estoy decepcionado, debimos llevarnos los tres puntos"

Allardyce en Vicarage Road. Foto: Premier League

El Crystal Palace se convirtió en el peor equipo de la Premier League y por ello la directiva despidió a Alan Pardew, dándole los mandos del equipo a alguien tan experimentado como Sam Allardyce.

Big Sam se estrenó en Vicarage Road con apenas tiempo para cambiar las cosas y sacó un punto a domicilio, algo que sin duda sabe a poco tras haber fallado Benteke un penal que pudo significar el 0-2 antes del descanso del partido. Por ello Allardyce declaró no estar satisfecho con el resultado y dijo: "Estoy decepcionado en general, considerando la forma en la que jugamos y sobre todo teniendo en cuenta que fue a domicilio. El primer tiro a puerta del Watford fue un tanto de penalti, esto demuestra que estuvimos haciendo las cosas como debíamos, aunque no jugásemos tan bien en la segunda mitad".

"Es decepcionante pero esperanzador, debimos sumar tres puntos" "No pareció que el Watford fuese a romper nuestra defensa y concedimos un penalti ridículo y por supuesto si hubiéramos marcado el nuestro todo habría cambiado, así que pasar de un 0-2 a un empate te hace estar decepcionado. Es difícil de aceptar pero también nos da ánimos porque hemos visto la calidad de los jugadores y tenemos esperanzas de cara al futuro, sabemos que si recuperamos a algunos de los lesionados empezaremos a recuperar puntos. Hoy hemos sumado el primero de muchos pero debieron ser tres, algo que me da ánimos, porque me estoy quejando por haber perdido dos puntos jugando lejos de nuestro estadio", analizó el veterano entrenador.

Allardyce le da instrucciones a Flamini. Foto: Premier League

El Crystal Palace reclamó un penal en los últimos minutos y Allardyce no perdió ocasión de reclamarlo en la sala de prensa: "Sí, creo que fue penalti porque aunque el comienzo del contacto pudo ser fuera del área, el asistente y el árbitro tuvieron dificultades para apreciar si estaba justo encima de la línea o no. Pero no conceder ni una falta y sacarle una amarilla a Wilfried por tirarse es fráncamente decepcionante. No puedo discutir en realidad el penalti porque fue un agarrón y todos sabemos (incluido Denaley) que no debió hacer eso ahí pero tenemos que confiar en que el colegiado hiciera lo que tenía que hacer y no lo hizo. En cualquier caso no ganamos el partido mostrando lo que teníamos que mostrar donde debimos hacerlo".

"Entiendo que el árbitro no lo viese dentro o fuera, pero nunca es amarilla por fingir a Zaha" "Tras el partido Zaha estaba muy enfadado porque le hicieron una falta y le acusaron de tirarse. El lenguaje corporal es el 60-70% de la historia y cuando intentas conseguir un penalti fingiendo no te enfadas tanto. Si te quedas parado tranquilo y piensas que te has escapado vivo una vez es una cosa, pero Wilfried estaba muy molesto. He visto la repetición y hay contacto", siguió expresando las molestias el ex seleccionador inglés.

Por último lanzó un mensaje de optimismo al haber podido ver la primera actuación de su nueva plantilla, a la que alabó sin dudas diciendo: "Es un grupo muy experimentado que lo hicieron magnífico en 2015 para el Crystal Palace y otros equipos, como Cabaye en el Newcastle o el PSG. Zaha se marchó al United y volvió y ahora está más maduro y con mejores desbordes. Andros Townsend es un futbolista de la selección inglesa de pleno derecho y Christian Benteke conseguirá hacer una barbaridad de goles si le das las asistencias adecuadas". "Hay mucha experiencia en este equipo, experiencia en la Premier League y creemos que no estamos en la posición en la tabla que deberíamos estar. Por suerte anima ver la calidad que tenemos y parece que nos puede terminar sacando de problemas", finalizó diciendo Allardyce.