Mazzarri: "Ha sido un resultado justo a pesar de nuestra actuación"

Mazzarri da órdenes durante el partido | Foto: Watford FC

En el estreno de Sam Allardyce como entrenador del Crystal Palace, el conjunto londinense enmpató en Vicarage Road en un partido accidentado donde los 'hornets' hicieron hasta dos sustituciones en los primeros quince minutos (se fueron lesionados Janmaat y Behrami y entraron Zúñiga y Troy Deeney), lo cual trastocó de gran manera los planes de Walter Mazzarri, situación que comentó el propio técnico italiano: "nunca he perdido dos jugadores en menos de veinte minutos y esto afecta al propio partido y al equipo en general". Asimismo, Mazzarri se mostró crítico y lanzó un mensaje a su vestuario: "no hemos sido el equipo que solíamos ser, no hemos estado muy brillantes. No hemos sido en general el equipo de siempre, especialmente algunos jugadores".

Sorprendente suplencia del 'centenario' Deeney

Troy Deeney celebra su gol ante el Palace | Foto: Watford FC

Cuando se hicieron las alineaciones oficiales, destacó en el Watford la no presencia en el once de Troy Deeney, que se encontraba a un sólo gol de la centena de tantos en el club de las 'abejas'. Dado esto, Mazzarri comentó que "Troy, como todos los delanteros en la Premier League, tiene que trabajar mucho y derrochar sacrificio para el bien del equipo". Así, el entrenador del Watford añadió que "en los últimos partidos estaba perdiendo frescura y lucidez en los últimos metros, así que me decanté por la opción de Odion Ighalo en la punta del ataque en lugar de alinear a Troy". "En la Premier League necesitas al menos cuatro delanteros que puedan estar en el once y así se pueden hacer rotaciones; desafortunadamente, Ighalo y Deeney han sido los que más han jugado".

Finalmente, el técnico de San Vincenzo, preguntado de nuevo por la suplencia de Troy Deeney, respondió. "¿Qué podía hacer? En el primer cambio no quise ponerlo tan pronto (minuto cuatro de partido), así que metí a Zúñiga. En el segundo cambio, vi que el equipo no tenía el equilibrio correcto, así que, por ello, no tuve más opción que meter a Troy".