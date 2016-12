Wenger: “No hay temporada sin decepción”

Google Plus

Wenger en la sala de prensa tras el encuentro | Fotografía: Arsenal

Tan importante como agónica fue la victoria del Arsenal ante el West Bromwich Albion. El equipo del Emirates Stadium recibía a los Baggies tras perder dos encuentros consecutivos ante Everton y Manchester City fuera de casa. La distancia respecto al líder, que había aumentado ya a los nueve puntos, estuvo a punto de ampliarse si no hubiera sido por un Olivier Giroud que partía como una de las principales novedades de una alineación que también contaba con la incursión de Gibbs en el lateral izquierdo e Iwobi en el centro del campo. Theo Walcott se perdía el encuentro por un “problema en la pierna muy pequeño”, tal y como certificó el técnico francés en la posterior rueda de prensa, mientras que Alexis y Özil volvían a encontrarse en la zona de medios.

Giroud ha anotado cuatro goles en poco más de 250 minutos en la Premier League

Ese tanto del delantero francés en el minuto 86 disipó las dudas en una grada abarrotada en el Boxing Day, uno de los días más especiales de la Premier League. Precisamente, el galo fue el gran protagonista de la comparecencia de su técnico tras el encuentro, pues llama la atención que haya anotado cuatro tantos en los escasos 250 minutos que ha estado sobre el terreno de juego en liga. Ese gran promedio que indica un gol cada poco más de sesenta minutos no le vale para ser titular en un equipo en el que parece que Alexis Sánchez puede ser el delantero referencia por su movilidad.

Haciendo referencia a la gran competencia que existe en la zona más adelantada del esquema, Wenger justifica sus decisiones de la siguiente forma: “Esto no es una administración, es una competición. No tienes un lugar como aquel que compra un billete. Estamos compitiendo y creo que si tuviera un solo delantero la gente diría: “¿Qué haces, solo tienes un delantero?” Así que hay dos o tres atacantes además de Welbeck, que está volviendo. De esta forma, tengo que tomar la decisión en función del rival contra el que jugamos”. Añade, además, que ante el equipo de Pulis se decantó por Giroud ya que preveía un encuentro “profundo, en el que las jugadas aéreas pudieran ser la solución”.

"Solo puede ser un problema si no se gana el partido"

Desde luego, la lectura no pudo ser más acertada en un partido en el que el Arsenal comandó la posesión del balón durante los noventa minutos. El West Bromwich Albion se plantó en Londres con la clara intención de mantener un empate a cero que les hubiera dado un punto más que meritorio ante un conjunto de la zona alta de la clasificación que ya no podía dejarse más puntos por el camino. Precisamente, sobre la importancia de volver a ganar después de dos derrotas consecutivas habló Wenger en sala de prensa: “Era vital. Tienes mucha presión antes del encuentro. Sabes que defienden profundo, que están bien organizados, que son resistentes y que somos muy favoritos. Solo puede ser un problema si no se gana el partido”.

Este encuentro fue un fiel reflejo de una de las mejoras que ha sufrido el conjunto Gunner la presente temporada. En cursos anteriores, posiblemente, este partido hubiera acabado con el mismo marcador del inicio, un empate a cero que recuerda a aquellos compromisos en los que el Arsenal disparaba una y otra vez contra el muro rival. Sin embargo, los de Wenger parecen haber aprendido a buscar soluciones y, sobre todo, a tener paciencia para seguir resistiendo el arreón de un Chelsea intratable. Teniendo en cuenta el bache por el que ha pasado su equipo, el técnico francés espera “que los demás equipos tengan momentos de debilidad” para poder recortar las distancias.

Finalmente, ha hecho referencia a la confianza de su equipo, un sentimiento que cataloga de “oscilante” en función de las rachas de resultados por las que pasan: “La confianza es oscilante. Depende en gran medida de los resultados. Hemos jugado veinte partidos, catorce de Premier League y seis de UEFA Champions League sin perder, y luego hemos perdido dos de seguido, por lo que la confianza se resiente. No hay temporada sin decepción. Es interesante ver cómo el equipo responde a esa decepción”. Lo que está claro, al menos por lo mostrado ante los Baggies, es que el Arsenal parece volver a recobrar esas sensaciones que le llevaron a ser uno de los mejores equipos del primer tercio de la temporada. Ahora intentarán seguir por la misma línea en el encuentro ante el Crystal Palace del próximo 1 de enero de 2017.