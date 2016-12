Giroud: “Ha sido un gran alivio”

Google Plus

Giroud atiende a Arsenal Player tras el encuentro | Fotografía: Arsenal

Sorprendía su inclusión en el once inicial tras su poca participación en lo que va de Premier League, pero lo que no llamó tanto la atención fue su gran calidad a la hora de convertir en gol una de las pocas ocasiones claras de las que dispuso. Giroud, que estrenaba titularidad en liga esta temporada, se vistió de héroe en la tarde del Boxing Day para el Arsenal anotando el único tanto de un partido trabado en el que, si bien es cierto mantuvieron la posesión durante los noventa minutos, no conseguían encontrar la vía de penetración ante la portería de Foster. En entredicho, el delantero francés celebró con rabia su gol a escasos minutos del final. Se podía adivinar que, más allá de la importancia del tanto y lo que suponía para el equipo, una importante carga emocional iba en ese grito cuando todos los compañeros terminaron de abrazarle.

"Hemos estado muy fuertes como equipo, con una buena mentalidad"

Además, en sus declaraciones tras el encuentro, se deja entrever una sensación de tranquilidad tras el trabajo bien hecho: “Ha sido un gran alivio. Empujamos y empujamos hasta el final y seguimos creyendo en nuestro juego. Es un gran final y una sensación increíble. Gracias a Dios, lo hemos conseguido”. Desde luego, el francés deja bien claro la importancia que tenía este partido en el vestuario del conjunto del Emirates Stadium tras perder sus dos últimos partidos lejos de su afición ante Everton y Manchester City. No podían dejar que el Chelsea, líder intratable, se escapara más en la lucha por el título liguero. El que casi se interpone en esos deseos fue Ben Foster, el guardameta del West Bromwich Albion que paró todo lo que llegaba a su área: “Foster jugó muy bien hoy, hizo una gran parada a mi primer disparo. Luego pude poner el balón por encima en un centro muy bueno de Özil para terminar mi trabajo”, añadía un Giroud que destacaba estas cualidades de su equipo: “Hemos estado muy fuertes como equipo, con una buena mentalidad, y sabiendo lo importante que era ganar”.

Antes de acabar habló de la importancia de este triunfo delante de su afición en un “partido muy duro”. “Estábamos jugando contra seis jugadores en la parte defensiva, tres en el centro del campo y otro en la zona ofensiva, pero nunca nos dimos por vencidos”. A nivel personal, destaca que anotar fue “una gran sensación y un alivio”.