Ronald Koeman: "Hemos merecido los tres puntos"

Fuente: Everton FC

Koeman se muestra muy feliz con los tres puntos y el trabajo del equipo: "Hicimos un buen trabajo hoy", dijo. "El equipo fue agresivo, defendimos bien, estábamos compacto en la segunda mitad”.

Para el técnico del Everton, hubo una mejora en el segundo tiempo: "Usted vio en el juego la diferencia entre el principio, cuando estábamos un poco nervioso y no se siente cómodo con el balón. No había espacio para jugar entre líneas y que no tomábamos las decisiones correctas, pero que era mucho mejor en la segunda mitad”.

El holandés añadió: "[Leicester] cambió su sistema un poco y empezamos con cuatro atrás. Defendimos bien y eran peligrosos en el contraataque. La gran oportunidad para que Gana [en la segunda mitad] fue un momento clave para matar el partido, pero finalmente lo hizo Romelu”.

El entrenador toffee recalca el gran trabajo del joven futbolista de 18 años, Tom Davies: " Tom Davies era realmente bueno cuando se ha encendido y era fuerte. Era importante para el equipo”

El trabajo del guardameta del Everton, Joel Robles, ha sido fantástico, incluso dando a Mirallas la asistencia del primer gol del partido: "Joel hizo muy bien hoy", agregó. "Era importante, hizo algunas buenas paradas y era cómoda, con cruces. Eso le da la confianza del equipo y que eran fuertes”.

Ronald Koeman piensa que los tres puntos conseguidos en el día de ayer, fueron merecidos: "Hemos dominado el juego, que no crearon grandes ocasiones de gol y merecimos los tres puntos".

Una victoria que deja al Everton en la séptima posición del campeonato con un total de 26 puntos, aunque muy descolgado de los puestos que dan acceso a Europa League, un puesto que defiende el Tottenham Hotspur con 33 puntos. En la próxima jornada, el Everton visitará el KCOM Stadium para enfrentarse al Hull City.