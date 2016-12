Rafa Benítez: "Estamos perdiendo partidos que deberíamos ganar"

Google Plus

Benítez en St. James' Park. Foto: David Davies

El Newcastle United se ha desinflado en estos últimos partidos y tras nueve victorias consecutivas ha cosechado cuatro derrotas en los últimos siete encuentros.

La más dolorosa de todas, la de la tarde del lunes en el Boxing Day ante su afición, donde cayeron por 0-1 a manos del Sheffield Wednesday dejando al Brighton and Hove Albion con el liderato a un punto y con un partido menos.

Rafa Benítez declaró estar muy decepcionado con el resultado aunque ya sabían que los Owls eran un equipo capaz de ganar a cualquier equipo: "Estamos perdiendo partidos que deberíamos empatar o ganar porque tuvimos que marcar un gol y se nos notó con mucha ansiedad, además les dejamos espacios a la contra y tenemos que aprender de nuestros errores".

Ritchie se lamenta tras la derrota. Foto: PA

"No me gusta decir que tenía razón, pero la tenía porque dije que sería un partido muy difícil ante un muy buen equipo, con mucha experiencia en esta división y con muy buenos futbolistas", analizó Benítez.

"No estamos contentos con algunas decisiones del árbitro, pero no queremos poner excusas" "Tenemos que aprender a cerrar estos partidos porque no conseguimos marcar las que tuvimos y les dejamos muchos huecos a la contra", dijo sobre el partido.

Además fue cuestionado por la dureza con la que se empleó el Sheffield Wednesday que terminó con 22 faltas señaladas y el técnico español decidió criticar al árbitro por ello: "No estamos contentos con algunas decisiones arbitrales pero no queremos poner excusas. Tenemos que aprender a ser mejores porque no es ideal para nosotros perder cuatro partidos en casa a estas alturas de la temporada".

"Tenemos que aprender a manejar partidos así porque siempre salimos desesperados a ganar y en ocasiones puedes jugar un partido con empate pensando que a lo mejor llega un gol en los últimos minutos y terminar ganando. Lo que no se puede hacer es conceder tantas ocasiones al rival, tenemos que ser mejores en la segunda mitad de la temporada, esto viene con la experiencia porque lo hemos hablado en los entrenamientos y tenemos que hacerlo más aún", finalizó diciendo el madrileño.