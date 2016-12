Mhkitaryan marcó el mejor gol de su carrera

Mhkitaryan en acción| Foto: @manutd

Mhkitaryan está en buena forma y prueba de ello es su cuenta goleadora: ya van tres partidos consecutivos con gol del centrocampista ex del Dortmund. Su cuenta goleadora con el club de la Premier League la abrió en la Europa League contra el Zorya con un solitario gol que le dio la victoria al equipo dirigido por Mourinho. Su segundo gol vino tan sólo tres días después en la victoria ante el Tottenham en Premier; Henrick abrió el marcador. Pero Old Trafford ha quedado impresionado con el juego del armenio y lo que hizo dentro del campo fue digno de ver: Zlatan Ibrahimović abrió un centro desde la derecha y propició que el 22 del United sacase el escorpión para hacer el tercer gol, aunque éste llegase en claro fuera de juego.

José Mourinho está contento con la actuación del armenio y definió el gol como "fenomenal", mientras que el propio Mhkitaryan hizo declaraciones de su gol: "Ha sido el mejor gol que he marcado y estaba muy contento", declara a la MUTV. "Lo primero que hice cuando marqué fue mirar al asistente y ver que no marcó el fuera de juego así que lo celebré". Sencillamente me esperé que el balón estuviera delante de mí, pero se me quedó atrás. Fue todo una sorpresa", comenta el jugador de 26 años, que añade: "teniendo el balón como lo tuve creo que lo mejor que podría haber hecho fue lo que hice. Me salió bien". Por último, el mediapunta quiso dejar atrás su pasado: "No tengo miedo a pasadas lesiones, así que ahora estoy aquí para ayudar al equipo. Intentaré hacer lo mejor de mí para el próximo partido. Lo importante es que estamos en buena racha ahora y eso obvio que lo queremos mantener".

El United jugó un partido sólido y demostró que está mejorando en su juego y además cerrando los partidos, que era lo que le faltaba al equipo millonario. Blind abrió el marcador con un buen disparo bajo; Ibra volvió a marcar, y ya son 12 los goles que lleva el sueco, que no le pondrá las cosas fáciles a Diego Costa; y por último Mhkitaryan, el goleador de la noche que quiere que la racha se extienda más de los cuatro partidos victoriosos que lleva el Manchester United.