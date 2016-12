Ibrahimović, "Man of the Match" ante el Sunderland

Google Plus

Ibrahimovic celebra un gol | Foto: @manutd

El Manchester United ganó al Sunderland por tres goles a uno. Blind abrió el marcador tras asistencia de Ibra y el holandés disparó bajo para hacer el primero; Pogba encontró sólo en una contra a Ibra y el sueco no desaprovechó la oportunidad de cerrar el partido; y por último Mhkitaryan hizo el gol de la noche con su escorpión. De esta forma el United lleva once partidos sin perder y gran parte de la culpa la tiene Zlatan Ibrahimović. El sueco ha marcado diez goles en en los últimos diez partidos de Premier League y su cuenta goleadora se traslada hasta los 17 goles en todas las competiciones. Como anécdota cabe señalar que en la anterior campaña el máximo goleador del United fue Martial con los mismos goles que ya lleva Ibra hasta el momento.

Blind habló para la televisión oficial del club y expresó su admiración por el sueco: "Me gusta cómo juega Zlatan. Está genial de forma y espero que siga estando así para seguir ayudando al equipo", comenta el defensa holandés.

Mhkitaryan también habló para la MUTV y aseguró que está asombrado con la edad de Ibra y sus goles: "Su partido no muestra la edad real que tiene", habló el armenio. Está haciendo cosas increíbles y me alegro mucho por él porque de verdad lo merece. Es un jugador enorme y todo el mundo aquí lo sabe. Y creo que no debería haberlo dicho porque es algo que ya se sabe. Espero que para el próximo partido dé lo mejor de sí mismo, como ha estado haciendo hasta el momento", comenta el otro goleador de la noche.

La consecuencia de jugar bien para el equipo le ha llevado a Ibra a ser el MVP del partido con una votación a favor del 59 por ciento; es una votación que se realiza vía Twitter a través de la cuenta oficial del club donde los seguidores pueden votar por el mejor jugador de su equipo. Otros jugadores como Pogba y Antonio Valencia fueron nominados.