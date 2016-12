El Leeds United va en serio

Google Plus

Pablo Hernández celebrando su tanto con sus compañeros. | Foto: Leeds.

El Leeds United se presentaba en el Deepdale con ganas de seguir logrando buenos resultados y afianzarse en las posiciones de privilegio de Championship. Los de Monk llegaban a este duelo en un gran estado de forma después de encadenar dos victorias consecutivas ante Reading y Brentford. Los visitantes, por su parte, después de lograr los tres puntos ante el Bristol City tenían la ocasión de acercarse a la parte alta de la clasificación.

El Leeds fue superior desde el inicio

Los de Elland Road, como viene siendo habitual a lo largo de la campa estaban muy arropados por sus seguidores, enseguida se pusieron las pilas en busca de dar un golpe de autoridad en el choque. Dos minutos después de cumplirse el primer cuarto de hora una falta lateral botada por el Leeds United terminó en las botas de Roofe que no perdonó el cero a uno. El encuentro se les ponía muy de cara a los visitantes. Seis minutos más tarde, una gran jugada entre el autor del primer tanto y Sacko finalizaba con un gran disparo de este para establecer un inalcanzable cero a dos.

Los de Grayson, sorprendidos por el gran inicio del Leeds, consiguieron meterse en el duelo unos instantes más tarde. El belga Vermijl superaba al portero Green para poner cierta emoción al partido. Era el minuto 27 y los visitantes no tardaron demasiado en reponerse del tanto. Cuatro minutos después, el senegalés Doukara ponía el uno a tres para dejar el coque muy encarrilado. Con este resultado el árbitro decretaba el final de la primera parte. Los jugadores del Preston se marchaban a los vestuarios muy cabizbajos mientras que los visitantes se veían ganadores gracias a su gran efectividad de cara a meta.

Pablo Hernández cerraba el marcador a favor del Leeds

La segunda mitad fue un quiero y no puedo de los locales que incluso pudieron recibir más goles. Las cosas se les pusieron imposibles en el minuto 66 tras ver Beckford, ex delantero del Leeds United, la tarjeta roja directa. Con esta expulsión los locales se dieron por vencidos y el Leeds United aprovechó para hacer el cuarto a falta de dos minutos para el final por mediación del español Pablo Hernández, que había salido al terreno de juego en el minuto 54. No hubo tiempo para más, con el uno a cuatro se daba el carpetazo final al duelo correspondiente a la jornada 23 de Championship.

El Leeds United, después de este gran triunfo, se sitúa en el quinto puesto de la clasificación con 41 puntos. Esta temporada, Monk y los suyos van en serio y están capacitados para regresar a la Premier League. El técnico inglés está recuperando a sus hombres del irregular inicio de campaña y ya ha declarado en varios medios que su objetivo principal es jugar al año que viene en la máxima categoría del fútbol inglés. Los locales, por su parte, se quedan a ocho puntos de la zona de play off de ascenso.